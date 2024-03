Raquel Chan: "Si se dan de baja los contratos administrativos tienen que cerrar el Conicet"

Así se pronunció la reconocida investigadora ante la situación crítica del Conicet en Santa Fe. "Sin la unidad administradora dejamos de trabajar porque no podemos comprar nada de lo que necesitamos".

Sobre el riesgo para la institución que supone la desafectación de los 31 empleados administrativos contratados, Chan afirmó: "Si se da de baja todo el personal administrativo el Conicet no puede funcionar directamente, es esencial. Esto porque no hay quien se encargue de la administración de los recursos, ni recursos humanos ni licencias ni financiamiento ni pagar la luz, etc".

Embed SANTA FE | Sin novedades presupuestarias, Conicet Santa Fe ajustó sus gastos al mínimo y peligran 37 puestos de trabajo https://t.co/ZXn2zUyeeE — UNO Santa Fe (@unosantafe) March 11, 2024

Los puestos de trabajo a los que se hace referencia se trata de empleados administrativos incorporados en base al artículo 9 de la Ley 25.164, lo cual es una forma de contratación de personal temporario del Estado que no afecta solo al Conicet sino que toda la administración pública nacional.

Ahora, conociendo que Nación pactó los contratos hasta el 31 de marzo, reina la incertidumbre. "No hay ninguna noticia, ni que se les acaba ni que se le renueva. Esa gente y todos los que estamos a cargo de ellos realmente estamos sufriendo, es una situación muy horrible. Son personas que no saben si tienen trabajo a partir de abril", aseguró Chan.

"Psicológicamente nos afecta a todos. Para los que tenemos una responsabilidad más allá de nuestra propia investigación, estamos destinando un tiempo enorme para recabar información para evaluar soluciones. Normalmente estamos cargados de tareas de gestión pero ahora nos supera. Es cuestión de hablar con uno con otro a ver quien sabe algo más, cómo hacemos las cuentas para llegar. Estamos trabajando, no es que no lo estemos, pero obviamente el espíritu está un poco golpeado", continuó la investigadora.

Raquel Chan.jpg Raquel Chan, bioquímica, científica e investigadora argentina.

El Conicet sigue funcionando con un presupuesto de 2023 aprobado en octubre de 2022, por lo que desde la institución aseguraron que se debieron reducir las horas de limpieza, las horas de seguridad, etc. "Estamos haciendo un ahorro energético extremo de prácticamente no prender los aires salvo los días de extremo calor, tratamos de hacer todo lo posible pero sabemos que no va a alcanzar", narró Raquel Chan.

"Es muy feo que no les digan a las personas cual es su situación, hay personas que alquilan o que tienen que mantener familias, les tienen que decir si tienen o no trabajo. La realidad es que si se dan de baja todos los contratos de artículo 9 tienen que cerrar el Conicet, porque hasta las personas que liquidan sueldos son contratados bajo el artículo 9. Más que riesgo directamente no va a poder funcionar la institución", manifestó la reconocida científica.

Hablando puntualmente del funcionamiento del Conicet, no son los investigadores quienes administran los fondos de la institución, sino que el dinero que se asigna para trabajar parte de las unidades administradoras formadas por profesionales de ciencias económicas, además de cumplir con requisitos como concursos de precios y demás cuestiones. "Sin la unidad administradora dejamos de trabajar directamente porque no podemos comprar nada de lo que necesitamos", aseguró.

conicet santa fe tuberculosis (2).jpg

Para cumplir con las normas del Estado, las administradoras deben cumplir requisitos. Hasta un determinado precio se pueden hacer compras directas de insumos, pero si se quiere comprar otro tipo de insumo más costos y específico, tal como un reactivo, se deben hacer concursos de precios. De todo esto se encarga la administradora.

Consultada por las vías de comunicación que mantienen con distintos estamentos del Gobierno, Chan indicó: "Tenemos relación con el directorio del Conicet, desde donde se habla con el presidente del Conicet que es una designación política. Dicho presidente es quien habla con el jefe de gabinete que es Nicolás Posse. La comunicación es muy pobre, el Conicet sigue con los descubrimientos, hallazgos y logros, pero si uno entra a la página del Conicet de Santa Fe y te vas tres meses atrás no hay noticias de nada".

Fuga de investigadores

La única noticia que hubo en este corto plazo fue la otorgación de becas que se dan todos los años a partir del 1 de abril, pero a partir del 1 de agosto ya es de público conocimiento que se otorgarán menos de la mitad. Esto pone de manifiesto el problema de fuga de investigadores que se da por el poco estímulo económico y los plazos temporales que atentan contra la vocación científica.

Chan afirmó sobre esto: "Sin duda va a implicar un vaciamiento porque mucha gente no va a esperar cuatro meses para tomar la beca, sobre todo la gente más calificada y de ciertas disciplinas. Si pensamos en las ingenierías donde siempre es difícil reclutar gente para hacer investigación porque hay mucha demanda laboral con mejores sueldos en el mercado privado, cuesta mucho encontrar vocaciones científicas".

"Si uno le dice a un joven que ya se recibió de ingeniero y que pidió una beca para doctorarse para arrancar el 1 de abril pero puede que arranquen en agosto, porque ya se declaró la orden de mérito pero no dónde se corta, se van a otro trabajo porque no van a esperar cuatro meses sin ningún estipendio. Ante esto vamos a terminar haciendo una selección negativa, se van a vaciar los primeros puestos y van a ir quedando los últimos que casi no calificaron para la orden de mérito, esto suena espantoso porque está mal", afirmó la profesional.

"Nuestros grupos de investigación viven gracias a que están los becarios, la cantidad de trabajo que se hace es tal porque existe un grupo piramidal en el cual los que hacen los trabajos de mesada o experimental son los becarios. Uno los dirige, gestiona financiamiento, gestiona las líneas de investigación, pero el que ejecuta es el becario y mientras hace su tesis está contribuyendo a la ciencia. Sacarle el estipendio al becario es sacarle al investigador ese recurso" concluyó la científica argentina.