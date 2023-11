El costo de tener un auto: los seguros aumentaron 30% en dos meses y algunas empresas "no ingresan repuestos"

seguros auto repuestos.jpg

"El primer problema es que el taller tiene una cotización con una validez de siete días, lo que implica que hay estar reajustando con órdenes de trabajo complementario. A eso hay que sumarle el tiempo de arribo de los repuestos, que si estuvieran todos disponibles ninguna compañía tendría impedimentos en suministrarlos en el lapso de una semana para que el taller comience a trabajar. Pero no es la realidad, hoy hay redes de compra de repuestos a través de empresas que nos facilitan la posibilidad de adquirir repuestos de cualquier proveedor del país. Se hace una licitación privada, se dispara el pedido de cotización de los repuestos y a quien tenga se le compra. Eso implica que algunos repuestos lleguen de Mar del Plata, otros de Bahía Blanca, más del sur o de más al norte y todo eso implica una logística que puede fallar. Las empresas sí o sí tienen que suministrar los repuestos y reparaciones", destacó.

Y añadió: "También tenemos impedimentos con marcas que no ingresan los repuestos. Entonces, ahí nos encontramos en una disyuntiva, la opción acá es ofrecerle el dinero al cliente por si él lo quiere comprar por una vía alternativa, un desarmadero oficial o algo por el estilo y luego colocarlo o ponerlo a disposición del taller. No tenemos otra opción y sino es la espera, que a veces es 15, 20, 30 y hasta 60 días o más. Por ejemplo, las empresas alemanas no tienen plazo de entrega ni precios de cotizaciones, hay precios hoy, pero a corroborar y corregir cuando llegue la pieza y donde las concesionarias son las únicas vías de adquisición, algunas piezas no están en el país y hay que importarlas".

seguros auto repuestos (2).jpg

Aseguró que todos los autos tienen componentes extranjeros, por lo que dependen de la importación. Dirito resaltó: "La prima recaudada deja de ser suficiente para cubrir la siniestralidad, que es tan alta, al igual que el precio de reparación, que inevitablemente el costo del seguro tiene que seguir al compás a lo que sube la suma asegurada". Respecto a los valores que se manejan actualmente en el sector, dijo que reparar un vehículo nacional tras un siniestro mediano cuesta $2.500.000.

Por otra parte, el empresario indicó que el escenario se complejiza más en autos que son mayores a 10 años: "A medida que nos alejamos en la antigüedad se recrudece el problema. Porque se descontinua la provisión de ciertas piezas y repuestos, ya no se puede pretender hay que acceder a provisiones asiáticas y te digo que prefiero reparar un paragolpes original antes de poner uno asiático, no dudo de que va a quedar mejor. Es por eso que el mercado trata de achicar la franja etaria de los vehículos y después de cinco años poner más trabas, encarecer el precio de prima para no tomar esos autos o hacerlo a un costo más alto".

Escuchá la entrevista completa acá: