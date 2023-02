El desgarrador testimonio de una sobreviviente de la explosión: "El poder de Dios nos protegió"

"El poder de Dios nos protegió. No estaba sola, sino con una hermana. Eran más o menos las 20.15, estaba ingresando en la iglesia y me detuve justo en el portón de esa casa porque una hermana venía en remis y paré para saludarla. Cuando voy a darle un abrazo, sentimos una explosión muy grande que no puedo explicar cómo fue, nos tiró a las dos al cordón de la vereda. Quedamos ahí, pidiéndole a Dios que nos guarde porque sentíamos cosas que volaban arriba nuestro, así que tratamos de cubrirnos las cabezas con las manos. Recibí un impacto de algo, no sé qué habrá sido. No se puede explicar, fue algo muy terrible, cuestión de segundos", comenzó relatando sobre ese dramático hecho.

explosion e incendio casa 1 de mayo mariano comas 2.jpg UNO Santa Fe

"Cuando abrí mis ojos no veía nada, estaba todo gris, no escuchaba nada. Empecé a escuchar de a poquito gritos y pedidos de auxilio, no sé cómo me pude parar junto con la hermana. Los hermanos de la iglesia vinieron a socorrernos. Tenía sangre por todos lados, no sabía de dónde venía, no podía caminar, me dolía mucho la pierna. Fue un momento muy feo, queda un testimonio muy grande en mi vida de que Dios una vez más me ha guardado de algo terrible", expresó con la voz entrecortada por la emoción.

Luego de la explosión, fue trasladada en ambulancia hasta el Hospital Cullen para ser atendida. Al respecto, detalló: "Tengo cortes no muy grandes, el más comprometido es el de mi pierna que es un poco profundo, no puedo moverla, no puedo caminar. Más allá de eso nada grave". Anoche ya le dieron de alta y ahora se encuentra en su casa.

Carmen, al igual que otros integrantes de la iglesia, sostuvieron que hace días se sentía olor a gas. "El martes estuve limpiando el templo y empezó a sonar una alarma, le pregunté a alguien ahí y me dijeron que hace como tres días venía sonando. Se ve que algo estaba andando mal", indicó.

explosion casa 1 de mayo 2.jpg

María del Carmen logró hablar con la cuñada del matrimonio que vivía en la casa, quien le contó cómo fue que vivieron ellos el accidente: "Habían vuelto de vacaciones, ingresaron a la casa y no entendieron enseguida lo que pasaba, se fueron para el fondo, prendieron la luz y ahí es cuando surge la explosión. Salieron por un techo de atrás y sufrieron quemaduras en el pecho, en un 30% del cuerpo me dijo la médica que me atendió, los llevaron a terapia intensiva. Creo que están estables, fuera de peligro". Además, reveló que la señora que estuvo presente junto a ella durante la explosión también está bien.

