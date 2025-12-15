El empleo privado mostró una suba mínima en Santa Fe, pero sigue por debajo de 2023

Pese a una mejora puntual en algunos sectores, el empleo registrado en Santa Fe no logra revertir la tendencia negativa, con una fuerte baja del trabajo independiente y una marcada dispersión salarial

El empleo privado registrado en la provincia de Santa Fe mostró en septiembre de 2025 una leve recuperación mensual , aunque continúa muy lejos de revertir la fuerte caída acumulada en los últimos dos años. De acuerdo a los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) , difundidos por la Secretaría de Trabajo de la Nación , durante el noveno mes del año se contabilizaron 510.700 puestos de trabajo formales en el sector privado .

El número representa un incremento de alrededor de 900 empleos en relación con agosto de 2025 , cuando —ajustada la estacionalidad— el registro era de 509.800 trabajadores . Sin embargo, el panorama sigue siendo negativo si se lo compara con diciembre de 2023 , momento en el que Santa Fe contaba con 523.700 empleos privados registrados . En términos absolutos, la provincia perdió cerca de 13.000 puestos de trabajo desde entonces.

Sectores con subas y rubros que siguen en retroceso

El análisis por ramas de actividad muestra un escenario dispar. Algunos sectores lograron incrementar su nivel de empleo durante septiembre, como la pesca, que registró una suba del 3,5%, el suministro de electricidad, gas y agua, con un crecimiento del 0,1%, y la enseñanza, que también mostró una mejora marginal del 0,1%.

En contraste, varias actividades se mantuvieron prácticamente sin cambios, entre ellas los servicios sociales y de salud, la intermediación financiera, las actividades inmobiliarias y empresariales, los servicios comunitarios y personales, y el sector de hoteles y restaurantes.

Por el lado negativo, rubros clave de la estructura productiva santafesina continuaron perdiendo empleo. La explotación de minas y canteras cayó un 0,7%, las industrias manufactureras retrocedieron un 0,4% y la agricultura, ganadería, caza y silvicultura bajaron un 0,3%. También se registraron descensos en transporte, almacenamiento y comunicaciones (-0,3%), comercio y reparaciones (-0,2%) y construcción (-0,2%), un sector que sigue sin mostrar señales claras de recuperación.

Fuerte caída del trabajo independiente

La situación es aún más compleja en el trabajo independiente, que en su conjunto registró una caída del 11,9%. Dentro de este universo se observaron comportamientos contrapuestos: los aportantes al monotributo crecieron un 2,5%, lo que equivale a 53.200 personas más, mientras que los trabajadores autónomos disminuyeron un 5,2%, con 21.200 aportantes menos.

El dato más significativo fue la drástica caída del 63% en los monotributistas sociales, factor clave para explicar el retroceso global del empleo independiente. Además, el trabajo en casas particulares volvió a mostrar una baja del 3,2%.

En materia de ingresos, el SIPA informó que la remuneración bruta promedio en septiembre de 2025 fue de 1.797.893 pesos, mientras que la mediana salarial se ubicó en 1.355.988 pesos, lo que evidencia una marcada dispersión salarial dentro del empleo privado registrado en la provincia.