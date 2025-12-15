Uno Santa Fe | Santa Fe | vacunación

Continúa la campaña itinerante de vacunación de la Municipalidad de Santa Fe

El programa de vacunación continúa recorriendo espacios públicos de Santa Fe para atender a la población de riesgo y adultos mayores

15 de diciembre 2025
La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia. La vacunación estará enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía.

Además, también se podrán acercar aquellas personas que quieran completar su carné de vacunación.

El objetivo del programa impulsado por el municipio junto al Ministerio de Salud de la Provincia, es alcanzar al menos a 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar a 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.

Esta semana la vacunación se encontrará en:

  • Miércoles 17: Plaza Colón (el Palomar), de 10 a 14.
  • Jueves 18: Operativo Verano Deportes (Costanera Oeste), de 16.30 a 19.
  • Viernes 19: Terminal de Ómnibus (Belgrano 2910), de 10 a 14.

Quienes no puedan acercarse al dispositivo itinerante, podrán concurrir al centro de salud más cercano con su DNI, para controlar su carné y completar las dosis correspondientes. Para información y consultas comunicarse al 3426116585 (WhatsApp).

