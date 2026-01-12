El Festival Folclórico de Guadalupe celebra su 38ª edición con tres noches de música y una propuesta solidaria

Uno Santa Fe | Santa Fe | Festival

Del 16 al 18 de enero, la Plaza del Folclore volverá a ser escenario del tradicional encuentro cultural santafesino. La entrada será gratuita y se solicitará un alimento no perecedero, que será destinado a instituciones de salud y asistencia social.

12 de enero 2026 · 15:09hs
La ciudad de Santa Fe se prepara para vivir una nueva edición del Festival Folclórico de Guadalupe, que del viernes 16 al domingo 18 de enero celebrará su 38ª convocatoria consecutiva en la Plaza del Folclore “Padre Edgardo Trucco”, ubicada junto a la Basílica de Guadalupe. El encuentro mantendrá su histórico lema, “Un canto solidario”, con acceso libre y el pedido de un alimento no perecedero como contribución voluntaria.

El festival es organizado por la Comisión Organizadora, con acompañamiento institucional de distintos niveles del Estado y de la comunidad religiosa, y se consolidó a lo largo de los años como uno de los eventos populares más convocantes de la capital provincial, combinando música folclórica, identidad barrial y compromiso social.

Durante la presentación oficial, desde la organización remarcaron el carácter abierto, familiar y solidario del evento, que convoca a vecinos y visitantes a disfrutar de tres noches al aire libre, con la posibilidad de llevar mesas y reposeras. En ese marco, se subrayó la importancia de sostener espacios culturales gratuitos en un contexto económico complejo.

El sacerdote de la Basílica de Guadalupe, Marcelo Blanche, quien transita su primer festival al frente de la parroquia, valoró el trabajo colectivo y la articulación entre colaboradores, instituciones y artistas, destacando el espíritu comunitario que rodea al encuentro. En la misma línea, desde la Comisión Organizadora señalaron que el objetivo central es ofrecer un espacio de encuentro, alegría y contención para las familias.

La propuesta contará además con la presencia de dispositivos informativos y de servicios en el marco de programas provinciales, aunque el eje del festival seguirá puesto en la expresión cultural, la música en vivo y la solidaridad, pilares que le dieron identidad propia a lo largo de casi cuatro décadas.

Grilla artística y horarios

Las actividades comenzarán a las 21 horas el viernes 16 y sábado 17, mientras que el domingo 18 el inicio está previsto para las 20 horas.

El viernes se presentarán Ecos de la Tierra, Seibo, Diego Arolfo, Leandro Gutiérrez y su conjunto, Diana Gola Marino, Eita y Donda.

El sábado será el turno del Ballet de Raíz, Luciana Bianchotti y La Juntada, Mario Díaz, La Guardia Urbana, Hay Mareños y La Banda Mágica.

El domingo, la grilla incluirá a Fabricio Rodríguez, el Ballet Peña y Taty, Monchito Merlo, Marcos Castelló y María Emilia Sottocorno.

Los alimentos recolectados durante las tres jornadas serán destinados al Hospital de Niños Orlando Alassia, al servicio de Neonatología del Hospital Iturraspe y a Cáritas Parroquial, reforzando el perfil solidario que distingue al festival desde sus inicios.

