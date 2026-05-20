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Prevención ante la gripe: la receta de una reconocida médica santafesina de una tisana contra el frío

Analía Chumpitaz compartió consejos para evitar la gripe: vacunarse, lavado de manos, y contó qué toma ella en esta época para sentirse bien

20 de mayo 2026 · 13:32hs
Prevención ante la gripe: la receta de una reconocida médica de una tisana contra el frío

Prevención ante la gripe: la receta de una reconocida médica de una tisana contra el frío

Desde hace un par de semanas la gripe y otros virus respiratorios ya circulan en Santa Fe. Las guardias de los hospitales públicos, las clínicas y sanatorios privados comenzaron a registrar un aumento de consultas típico de la temporada, acentuado por el frío intenso que se siente en el otoño en la ciudad.

En este contexto, desde Salud provincial y municipal vienen difundiendo la importancia de tomar medidas para cuidarse y cuidar a los otros de los contagios. La médica Analía Chumpitaz, directora de Prevención y Promoción de la Salud, encontró una manera original de llegar a la gente: compartió en un reel los mejores consejos para no enfermarse mientras mostró una tisana que toma ella en esta época del año.

La médica epidemióloga y docente universitaria, quien desde hace décadas trabaja en prevención y promoción de la salud en distintas áreas de la provincia, es además una conocedora de recetas ancestrales y de la medicina tradicional.

"No todos los procesos respiratorios son gripe pero desde hace varias semanas está circulando el virus influenza", dijo la especialista, mientras tomaba su "tisana favorita".

Chumpitaz explicó que la gripe es una enfermedad que se presenta con fiebre, dolores musculares, puede haber tos y dolor de garganta.

Cómo evitar enfermarse de gripe

¿Cómo prevenirla? "Las medidas más importantes de prevención son: en primer lugar la vacuna que se coloca a los niños menores de dos años, embarazadas, puérperas, personal de salud y personas de más de 65 años, además de todos los que tienen comorbilidades (a partir de los dos años)".

Luego mencionó el lavado de manos en forma frecuente, ventilar los ambientes varias veces al día, estornudar en el pliegue del codo, aislarse socialmente si uno tiene signos y síntomas, y si hay que concurrir a una guardia o efector de salud hacerlo con barbijo.

Las vacunas están disponibles en los vacunatorios provinciales y municipales para las personas en grupo de riesgo.

La tisana "del amor"

Desde su cuenta de Instagram, la médica ofreció las recomendaciones mientras tomaba su "tisana favorita" y dejó la receta de la llamada "tisana del amor". Estas bebidas están hechas con hierbas, flores, pueden tener especias, raíces, pero no contienen la planta del té, por eso, justamente se les dice tisana y no té.

Dependiendo de sus ingredientes son útiles para desinflamar, hidratarse de manera natural sin cafeína y mejorar la digestión y la inflamación.

La tisana que estaba tomando Chumpitaz está compuesta por: cardamomo, pimienta negra, anís estrellado, canela, jengibre raíz y cascarita de naranja.

Las tisanas hechas con agua caliente son ideales para el frío, y colaboran con la salud sin reemplazar ninguna de las medidas imprescindibles para mantener a raya las enfermedades respiratorias.

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