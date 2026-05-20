Uno Santa Fe | Santa Fe | hormigón

"Deficiencia en el hormigón": analizan si demuelen o reparan una de las columnas del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé

El inconveniente técnico se detectó en la unión con el pilote profundo. El administrador de Vialidad, Pablo Seghezzo, llevó tranquilidad a los vecinos y aclaró que el defecto apareció en una sola estructura sobre un total de 130 ejecutadas. Analizan si reparan el sector o demuelen la pieza.

20 de mayo 2026 · 13:37hs
Deficiencia en el hormigón: analizan si demuelen o reparan una de las columnas del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé

"Deficiencia en el hormigón": analizan si demuelen o reparan una de las columnas del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé

La detección de un defecto estructural en una de las columnas de hormigón del nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé encendió las luces de alerta en ambas comunidades debido al impacto estratégico que tiene la obra para la conectividad de la región Metropolitana.

Ante la preocupación vecinal, la Dirección Provincial de Vialidad intervino rápidamente para llevar calma, asegurando que el problema está bajo monitoreo y no pone en riesgo el proyecto.

El administrador general del organismo, Pablo Seghezzo, minimizó la gravedad del episodio y contextualizó el hallazgo dentro de los márgenes de error habituales en construcciones de gran escala.

“Queremos transmitir tranquilidad. Nosotros ya ejecutamos 130 columnas y hemos encontrado una falla puntual en una de ellas. Mejor hubiera sido que no pase, obviamente, pero son cosas que pueden suceder en una obra de esta magnitud”, argumentó el funcionario.

LEER MÁS: Detectaron una falla en una columna del nuevo puente Carretero y realizan estudios técnicos para corregirla

Un problema de "vibrado" en la superficie

De acuerdo con las precisiones técnicas brindadas por las autoridades, el inconveniente se localizó específicamente en la zona de unión entre el pilote enterrado y el nacimiento de la columna.

Los pilotes, que constituyen la base subterránea de la megaestructura y se hunden entre los 20 y 30 metros de profundidad, fueron sometidos a rigurosos ensayos de carga y resistencia, arrojando resultados óptimos.

“Los pilotes están todos revisados y están bien. La falla está arriba, en la unión con la columna”, diferenció Seghezzo, quien además atribuyó la anomalía a una deficiencia en el proceso de vibrado del hormigón al momento del volcado del material, lo que impidió que la mezcla se distribuyera uniformemente y terminara generando burbujas o vacíos internos.

Dos planes de reparación según la gravedad

Vialidad anticipó que entre este miércoles y el jueves se profundizarán las inspecciones de ingeniería para determinar la densidad del daño y elegir el camino de reparación adecuado:

Opción A (Falla superficial): si el problema es periférico y compromete solo unos pocos centímetros, la solución será ágil. Se limpiará el perímetro, se aplicará un recubrimiento anticorrosivo sobre las armaduras de hierro expuestas, se colocará un puente de adherencia química y se rellenará con hormigón de alta resistencia. La intervención afectaría apenas a medio metro de la columna.

Opción B (Falla interna): si las ecografías del hormigón demuestran que los nidos de abeja o vacíos penetraron el núcleo de la estructura, se procederá a demoler el tramo superior de la columna para volver a moldearla y hormigonarla desde cero. “Incluso en este escenario, no es un proceso complejo porque no tocamos las fundaciones de abajo”, aclaró el titular de Vialidad.

La obra civil no detiene su marcha

A pesar del contratiempo técnico detectado por las auditorías de control, el ritmo de la obra civil no sufrió alteraciones. Desde la Provincia remarcaron que el consorcio de empresas mantiene activos frentes simultáneos en el viaducto central y en las tareas de movimiento de suelo, pavimentación y conectividad vial de los accesos a las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, lo que permite sostener los niveles de certificación y los plazos globales fijados en el contrato.

hormigón puente Santa Fe Santo Tomé columnas
Noticias relacionadas
Interna libertaria: Milei convoca a todo el gabinete el 25 de Mayo en medio de nuevas tensiones

Interna libertaria: Milei convoca a todo el gabinete el 25 de Mayo en medio de nuevas tensiones

Feforma de la ley de Zona Fría: advierten que más de medio millón de santafesinos podrían pagar más caro el gas

Reforma de la ley de Zona Fría: advierten que más de medio millón de santafesinos podrían pagar más caro el gas

Malnutrición crónica en Santa Fe: el camión de CONIN detectó preocupantes casos de baja talla y obesidad infantil.

Desnutrición crónica y sobrepeso: el camión de CONIN detectó altos índices de malnutrición infantil en Santa Fe

Campaña solidaria: el pedido de Joaquín, el joven santafesino que necesita $50 millones para volver a caminar

Campaña solidaria: el pedido de Joaquín, el joven santafesino que necesita $50 millones para volver a caminar

Lo último

Colón ya sabe cuándo disputará el pendiente de la fecha 4 contra Chaco For Ever

Colón ya sabe cuándo disputará el pendiente de la fecha 4 contra Chaco For Ever

Las exportaciones marcaron un nuevo récord y la balanza comercial cerró abril con fuerte superávit

Las exportaciones marcaron un nuevo récord y la balanza comercial cerró abril con fuerte superávit

Las medidas que tomó Colón junto a la Seguridad para mejorar los ingresos al estadio

Las medidas que tomó Colón junto a la Seguridad para mejorar los ingresos al estadio

Último Momento
Colón ya sabe cuándo disputará el pendiente de la fecha 4 contra Chaco For Ever

Colón ya sabe cuándo disputará el pendiente de la fecha 4 contra Chaco For Ever

Las exportaciones marcaron un nuevo récord y la balanza comercial cerró abril con fuerte superávit

Las exportaciones marcaron un nuevo récord y la balanza comercial cerró abril con fuerte superávit

Las medidas que tomó Colón junto a la Seguridad para mejorar los ingresos al estadio

Las medidas que tomó Colón junto a la Seguridad para mejorar los ingresos al estadio

Interna libertaria: Milei convoca a todo el gabinete el 25 de Mayo en medio de nuevas tensiones

Interna libertaria: Milei convoca a todo el gabinete el 25 de Mayo en medio de nuevas tensiones

Controles bajo la lupa: Poletti defendió los operativos y negó una ola de violencia contra los inspectores

Controles bajo la lupa: Poletti defendió los operativos y negó una "ola de violencia" contra los inspectores

Ovación
Las medidas que tomó Colón junto a la Seguridad para mejorar los ingresos al estadio

Las medidas que tomó Colón junto a la Seguridad para mejorar los ingresos al estadio

Colón ya sabe cuándo disputará el pendiente de la fecha 4 contra Chaco For Ever

Colón ya sabe cuándo disputará el pendiente de la fecha 4 contra Chaco For Ever

Fernando Moner, por UNO 106.3: A Unión lo llevo en el corazón

Fernando Moner, por UNO 106.3: "A Unión lo llevo en el corazón"

Nacho Lago y un vínculo que va más allá de una firma: Me siento pleno en Colón

Nacho Lago y un vínculo que va más allá de una firma: "Me siento pleno en Colón"

Unión-Independiente: la Copa Argentina oficializó y detalló la venta de entradas

Unión-Independiente: la Copa Argentina oficializó y detalló la venta de entradas

Policiales
Balearon a un hombre en barrio Barranquitas: tiene fractura de fémur y una bala alojada en el tobillo

Balearon a un hombre en barrio Barranquitas: tiene fractura de fémur y una bala alojada en el tobillo

Rescataron sano y salvo a un aguará guazú hallado en el patio de una vivienda de Monte Vera

Rescataron sano y salvo a un aguará guazú hallado en el patio de una vivienda de Monte Vera

Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Escenario
Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Mundo K-POP: Cazadoras de demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Horcas, referentes del metal argentino, llegan a Tribus con su gira ¡Ustedes mandan!

Horcas, referentes del metal argentino, llegan a Tribus con su gira "¡Ustedes mandan!"