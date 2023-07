El frío llegará hasta una mínima de 6º C este viernes

De acuerdo al pronóstico del Centro de Informaciones Meteorológicas de la Fich de la Universidad Nacional del Litoral el frío este viernes llegará a una mínima de 6º C. Durante en día se esperan condiciones estables, vientos leves y un descenso de las temperaturas.

"Las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa en la región el predominio del sistema de alta presión asociado al sistema frío, no obstante ello y producto del ingreso momentáneo de aire algo más cálido desde el norte del continente, la mejoría definitiva se realiza más lentamente de lo esperado. Esta situación genera que la jornada comience con cielo cubierto, pero con tendencia a despejarse lenta y gradualmente durante el día y mañana sábado. Respecto de las temperaturas, se debería observar un comportamiento muy similar, sobre todo de las mínimas, que recién podrían alcanzar su valor más bajo hacia el día lunes. Por lo que se espera para lo que resta de la jornada en el área de influencia: cielo cubierto a parcial cubierto, con mejoramientos temporales. Condiciones estables. Temperaturas en descenso de las mínimas y ascenso de las máximas. Vientos leves a moderados del sector norte, oscilando entre el noroeste y el noreste" detallaron desde el Centro de Informaciones Meteorológicas. La mínima será de 6º C y la máxima de 13º C.