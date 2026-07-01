Frío en Santa Fe: este miércoles aumenta la nubosidad y anticipan un viernes con mínima de 1°

El ingreso de una masa de aire polar provocará un aumento de la nubosidad durante este miércoles en la ciudad de Santa Fe. No se descartan lloviznas aisladas y, hacia el viernes, se esperan temperaturas mínimas de apenas 1°

El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo mayormente nublado, fría y con una temperatura de 8.1º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 15° . Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son estables. En el día de la fecha, si bien se mantiene una configuración de masas de aire muy similar a la de ayer, durante la jornada debería observarse la interacción entre la masa de aire algo más cálida, residente en la región y el arribo de una masa de aire frío de origen pola r. Esta situación genera que durante la jornada se comience a observar el aumento gradual de la nubosidad, la que se deberían extender por lo menos hasta primeras horas de mañana, con suave ascenso de las mínimas y descenso de las máximas, esperándose para el jueves, viernes y sábado unas jornadas mayormente despejadas y muy frías . A priori no se esperan eventos de lluvia s, no obstante ello no se descartan algunos eventos aislados de lloviznas o garúas hacia la tarde o tarde/noche de hoy.

Jueves con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable durante las primeras horas del día y con condiciones estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 4º y descenso algo más marcado de las máximas, 11º. Vientos moderados a regulares del sector sur/sureste, rotando al sureste con descenso gradual de su intensidad.

Para el viernes se espera una jornada con cielo despejado, o con leve nubosidad durante la jornada. Condiciones estables y temperaturas en descenso de las mínimas, 1º y poco cambio de las máximas, 10º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/sureste, rotando al este/noreste.

Por último se espera un sábado con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad durante la jornada, sobre todo durante las primeras horas del día. Condiciones estables y temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 2º y máxima 13º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste.

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