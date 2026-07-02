El frío no da tregua en Santa Fe: anticipan un marcado descenso de la temperatura desde el viernes

Tras una mañana con menos de 8°C, el ingreso de aire polar hará caer las mínimas hasta 1°C. El fin de semana se mantendrá estable, aunque con mañanas muy frías

El comienzo de este jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo mayormente nublado, fría y con una temperatura de 7.7º y una térmica de 7.1º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 12° . Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa el lento ingreso de la masa de aire frío de origen polar a la región , la cual potencia el sistema de alta presión en la región central del país. No obstante ello, todavía se mantienen activas las corrientes cálidas en alturas provenientes del oeste del continente, lo que genera que las jornadas se mantengan nubosidad variable y mejoramientos temporales alternadamente . Respecto de las temperaturas , si bien los registros térmico mínimos no presentan una variación importante durante la jornada de hoy, los máximos deberían tender a descender, mientras que a partir de mañana viernes el descenso debería ser generalizado .

Viernes con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable durante las primeras horas de la jornada y las condiciones estables. Temperaturas en descenso de las mínimas, 1º y poco cambio de las máximas, 10º. Vientos leves del sector sureste, rotando al este.

En tanto para el fin de semana se espera un sábado con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable durante la jornada y con condiciones estables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 1º y suave ascenso de las máximas, 11º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste.

En tanto para el domingo se espera un cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales hacia la tarde y tarde/noche. Condiciones estables y temperaturas en ascenso de las mínimas, 7º y poco cambio de las máximas, 13º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur/sureste, rotando al sur/suroeste.

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