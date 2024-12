El fuerte exabrupto del ministro Enrico por los dichos de Adorni y el mal estado de las rutas nacionales en Santa Fe

"Cada vez que voy allá me encuentro con gente que no sale de sus oficinas, que no conocen el interior, que viajan en avión, que no saben lo que es andar por una ruta, les chupa un huevo el interior y les chupa un huevo las rutas nacionales. Cada vez que llueva tendremos mayores problemas, esto quiere decir manejar con más estrés sumado a la gravedad de los accidentes fatales que pasan en Santa Fe y otras provincias", continuó el funcionario.

baches ruta 11.jpg Baches a lo largo de la ruta nacional 11 redes sociales

No se otorga la concesión

"Actualmente, las rutas nacionales que la provincia busca concesionar a su favor son las rutas 11, 33 y A012. En total, se estiman unos 4.600 kilómetros de rutas pavimentadas nacionales que atraviesan la provincia de Santa Fe."

Enrico postuló sobre la acción directa que necesitan las rutas: "Se podría empezar con un esquema de concesión a privados para hacer un mantenimiento por peaje, como en todos los países del mundo. No se puede no tener ningún plan de trabajo ni ningún tipo de preocupación por lo que pasa en las rutas, como dijo el vocero".

"Nosotros a la Nación le colaboramos hasta con asfalto que les damos nosotros, porque Vialidad Nacional no tiene para comprar asfalto, dado el nivel de vaciamiento y desorganización que tiene Vialidad desde hace años. El gobernador les dijo que si no les interesa, no pueden o no saben qué hacer, al menos cédannos las rutas nacionales a la provincia. Si esto no se da, reclamaremos como corresponde, pero no podemos estar de brazos cruzados", siguió el funcionario.

Convenio de mantenimiento de rutas nacionales incumplido

Además el ministro de Obras Públicas se refirió al convenio firmado por Pullaro y Francos meses atrás, donde se comprometía desde Nación al mantenimiento de las rutas nacionales: "No se cumple con la palabra, porque esto se acordó en su momento con un convenio firmado con un compromiso de reparación que no se está cumpliendo de parte de Nación".

"Entre nosotros que queremos actuar y las rutas nacionales que están todas rotas está la burocracia nacional sentada en Buenos Aires, con una mentalidad de porteños que no tienen interés en lo que pasa en el interior. Era obvio que esto iba a pasar, cuando a las rutas no se las mantiene se vienen abajo de una manera que después es carísimo mantenerlas. Estas son las consecuencias", concluyó.