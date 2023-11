Conicet Santa Fe avanza en el tratamiento de la tuberculosis: "Esto, tercerizado, posiblemente no pueda realizarse"

agosto enrico olivares.jpg Transición: Olivares calificó de colaborativa la reunión con Agosto

Y añadió: "Esto implica dos cosas. El año 2024 estará comenzando con una trayectoria que vendrá del año anterior de desequilibrio presupuestario en término mensuales. Y la administración financiera tendrá que ser con una mirada de día a día".

Olivares no descartó ni afirmó que esta situación de caja perjudique el pago de sueldos y aguinaldo a fin de 2023 y principios de 2024: "A finales de diciembre no se va a tener un excedente como para comenzar el año con adicionales, sino que simplemente se va a tener la recaudación de esos primeros días y con lo que se tenga en caja a final de mes. No queremos plantear ningún tipo de alerta".

"No estamos planteando que se va llegar a un endeudamiento simplemente para financiar erogaciones corrientes. Cuando se plantea financiamiento se lo hace fundamentalmente para obras", aclaró. Sostuvo que los acuerdos paritarios de este año están finalizados: "Lo que está acordado en paritarias se debe cumplir, tiene su rango normativo correspondiente. Por supuesto que el mecanismo de actualización que se utiliza (cláusula gatillo) no es descartado", agregó.

Esta falta de excedentes en la caja va impedir que la provincia cuente con "una previsión de largo plazo". Y destacó: "Es imposible negar que estamos en un año con una macroeconomía muy mala, la provincia fue golpeada por una sequía bastante fuerte. Además, que en los últimos meses de este año van impactar reducciones tributarias a partir de medidas tomadas a nivel nacional pero que repercuten fuertemente en este par de meses y en todo el año que viene".

