El ganador más joven de las elecciones: la historia del presidente comunal de 27 años que conduce Godeken

"Agarré el bolso, volví a la casa de mi vieja, y asumí como presidente comunal", recordó en diálogo con UNO Santa Fe.

"La idea era que yo agarre después, que me presente a elecciones con él y trate de seguir con su gestión. Apareció la pandemia, Jorge lamentablemente falleció y asumí en octubre del 2020. Terminé el mandato de Jorge, y me presenté en el 2021, gané, y me presenté de nuevo este año y volvimos a ganar con más votos que la elección anterior", contó el presidente comunal.

Rucci indicó que "podía asumir cualquier miembro de la comisión comunal, ya que la ley de comunas lo establece así en caso de fallecimiento o renuncia", pero que "tenía un compromiso con los vecinos".

"La gente esas cuestiones técnicas quizás no las sabe. Nosotros nos presentamos con Jorge y la fórmula era Rossell-Rucci, y votaron esa alternativa. Creo que esperaban que yo asuma. Si no lo hacía, no podía mirar a la cara a los vecinos de mi pueblo", consideró.

El joven presidente comunal debió abandonar momentáneamente sus estudios, estando a cuatro materias de recibirse, meta que pudo alcanzar en diciembre del 2022.

"Lo asumí, dejé de lado mi vida personal. Pero estoy muy contento de la decisión que tomé, de asumir en un momento donde teníamos una crisis sanitaria con el pueblo aislado, lo negocios cerrados, crisis institucional porque había fallecido nuestro presidente comunal. Le puse el pecho al desafío y dio sus frutos, hicimos las cosas bien con gente de experiencia", manifestó.

La política

Rucci contó que su temprana llegada a la política se dio por la influencia de su padre, que "participaba siempre en las listas con Jorge".

"Me llevaba siempre los domingos de elecciones desde que soy chico", rememoró.

"Vengo de familia peronista, y en mi casa desde chico ya se hablaba de política. Jorge siempre daba lugar a los pibes jóvenes. No tengo militancia política en agrupaciones o movimientos, mi militancia siempre fue a nivel local", agregó el presidente comunal.

Rucci señaló que, pese a su juventud, "tanto la gente del pueblo como todo el personal de la comuna entendió la situación".

"Me acompañaron y me apoyaron en las decisiones que tomé, los empleados de la comuna me ayudaron a brindar los servicios públicos, la administración nunca se cerró. Podría haber pasado que me subestimen, pero todos los vecinos del pueblo lo tomaron de buena forma y ayudaron muchísimo", expresó.

La juventud

En un mensaje a los jóvenes santafesinos, Rucci les aconsejó "que se involucren sean del partido político que sean, lo importante es participar más aún en tiempo donde se ven cuestionados algunos derechos como la educación pública".

"Tengo el deber moral de defender la educación pública y de calidad que tenemos en nuestra provincia y país", manifestó.

El presidente aseguró entender "el enojo hacia la política", aseverando que "incluso uno estando adentro también tiene enojo con la política", pero que "la única manera de cambiarlo es involucrándonos".

"En Godeken lo demostramos con hechos, incluyendo a todos. Gobernamos por un partido vecinal. Si bien vengo del partido justicialista y soy peronista, en mi lista hay gente de distintos espacios políticos y a nuestra lista la votó gente del PRO, de la UCR, del PDP, y del socialismo. Hay que dialogar y llegar a consensos", concluyó Rucci.

