El gobernador Perotti inauguró obras por más de $ 4.750 millones en el departamento San Cristóbal

Al inaugurar la pavimentación de la Ruta Provincial N°39, en el tramo de 23,3 km que une la RPN°92s con la RPN°2, Perotti afirmó que “el diseño de tener una provincia no solamente surcada de norte a sur, sino de este a oeste, que una a Santa Fe, la hubiese empujado mucho más a desarrollar toda esta zona y todo nuestro norte”.

“San Cristóbal es un departamento que consolida avances importantes y con mucho futuro”, dijo al enumerar las obras entre los que se encuentra el acueducto “que nos va a traer agua a San Cristóbal, Ceres y Tostado. Esto marca un futuro diferente para el departamento, más de 160 kilómetros ya de Caminos de la Ruralidad y otros convenios en marcha, que garantizan la producción pueda moverse diariamente y la vida de la familia rural tenga otra calidad de vida. En definitiva el horizonte para el departamento es otro”.

“Este corredor enriquece el turismo en la provincia de Santa Fe. Es otra realidad que no me cabe duda la gente de la región lo va a saber aprovechar y cada peso que se ha invertido acá lo va a saber devolver con creces, con desarrollo y con más empleo. Es un muy buen día para el departamento de San Cristóbal”, agregó.

Seguidamente, Perotti se refirió a la entrega de escrituras y señaló que “estamos entregando ya más de 10 mil viviendas y tenemos 10 mil en construcción con un grado de avance muy importante. Y hoy entregamos escrituras regularizando situaciones, algunas que llegan a 40 años, de gente esperando para tener el título de propiedad de sus casas”.

Respecto a las obras cloacales inauguradas en Arrufó, el gobernador sostuvo que “siempre es lindo inaugurar obras, que tienen que ver con la calidad de vida de la gente. Son obras que hemos decidido encarar en toda la provincia, cambiando algunos parámetros políticos tradicionales: no hay que hacer obras que no se vean, donde vive poca gente y que no se terminen en la gestión de uno”.

En ese marco, Perotti resaltó que “la provincia suma hoy otro espacio maravilloso en Ceres, que tiene la posibilidad de tener uno de los mejores Centros de Educación Física. Merecido por la historia de los esfuerzos de una comunidad por conseguir algo que los una. Estos son espacios que nos permiten competir, pero también compartir, que es lo más hermoso que tienen estos lugares”.

Por su parte, el senador del departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, afirmó que “es un día histórico para la región porque podemos llevar adelante obras que mejoran la calidad de vida. Estoy muy satisfecho como ciudadano porque en un acto de estricta justicia la política le da una respuesta a la gente”.

perotti san cristobal 2.jpg Gobierno de la provincia de Santa Fe

San Cristóbal

En San Cristóbal se llevó a cabo el acto de inauguración de la pavimentación de la Ruta Provincial N°39, en el tramo de 23,3 km que une la RPN°92s con la RPN°2, tareas que requirieron una inversión de $ 4.041.767.833,33 y que benefician de manera directa a más de 20.000 santafesinos.

Durante la actividad, el director Provincial de Vialidad, Oscar Ceschi, recordó que “quedaban sin pavimentar 54 kilómetros de la ruta 39, desde el río Salado a la ruta 2. Primero hicimos la licitación del tramo de 31 kilómetros, desde el puente del río Salado hasta la ruta 92-s y luego la del tramo de 23 kilómetros, que estamos inaugurando hoy; y seguramente para fin de año estará terminado el otro trayecto”.

Esta obra permite “unir tres departamentos, con la única ruta transversal que atraviesa la provincia en forma recta. Es una gran obra que nos une a todos los habitantes de la región”, concluyó Ceschi.

En tanto, el intendente de San Cristóbal, Horacio Rigo, sostuvo que esta es “una obra muy esperada por toda la región, no es para San Cristóbal únicamente. Esto nos une para la producción, pero también para el turismo y realmente una ruta transversal, que hacía muchísima falta, es un antes y un después para toda la región. Así que gracias y a disfrutarla”.

Además, en esa ciudad, el gobernador entregó 70 títulos de propiedad de viviendas Fonavi.

perotti san cristobal 1.jpg Gobierno de la provincia de Santa Fe

Ceres

En Ceres, el gobernador inauguró formalmente las obras de adecuación y ampliación edilicia del Centro de Educación Física (CEF) N°40, ubicado en Av. Sargento Cabral 380, espacio donde funcionan varios establecimientos del nivel Inicial y Primario, sumando un total de 2.000 alumnos. La inversión realizada por el gobierno provincial alcanzó los $ 63.967.902,83.

Allí el gobernador también firmó un convenio con la Cooperativa de Agua Potable de Servicios por casi 40 millones de pesos para la compra de membranas y otros insumos.

El ministro de Educación, Víctor Debloc, precisó que las nuevas instalaciones “le permiten a 2.000 alumnos que habitan esta zona y esta ciudad puedan tener sus clases de educación física”; y resaltó que “los deportes, las tecnologías digitales y el arte nos conectan con lo mejor de la vida. Pero el deporte a la larga produce salud. Si los niños y niñas se habitúan a la práctica deportiva, cuando sean adultos las van a hacer. Eso, con una alimentación saludable, se contribuye a desarrollar la salud”.

En tanto, la intendenta de Ceres, Alejandra Dupuy, agradeció “la decisión política de poder avanzar con esta obra y culminarla. Para los ceresinos es muy importante, se ha esperado muchísimos años para poder hacer realidad este sueño. Obviamente es uno de los edificios más importantes que hoy tiene la ciudad, una obra emblemática que nos llena de orgullo y satisfacción”.

Por último, la directora del CEF N° 40, Mariana Pessina, sostuvo que “este día marca el comienzo de una nueva etapa en nuestra comunidad. Quiero agradecer a todas las personas que han trabajado arduamente para hacer esta obra, en especial al gobierno de la provincia de Santa Fe”.

Participaron del acto las secretarias de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani; y de Coordinación de Políticas Públicas, Luisina Giovanonni.

Arrufó

Por último, Perotti habilitó las obras del sistema de desagües cloacales en Arrufó. Se trata de 630 nuevas conexiones que benefician 2.205 habitantes. La inversión del Estado provincial superó los $ 654 millones.

Allí, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, aseguró: “Para nosotros, hoy es un día de mucha satisfacción porque a pesar de las circunstancias podemos avanzar en un conjunto de obras que tienen que ver con el mejor vivir de nuestra gente. Hoy el centro-norte de la provincia tiene un conjunto de obras de infraestructura en macha: cloacas, agua potable, el agua potable no es un dato menor, no solamente por la sequía sino porque en el oeste de la provincia recibimos cada vez menos agua de la cuenca del Salado, por distintos motivos. Entonces, hay soluciones de fondo en marcha”.

En tanto, el secretario de Empresas y Servicios Públicos, Carlos Maina, señaló que “los santafesinos en el oeste tenemos serios problemas con el agua, primero con su calidad y el inconveniente para potabilizarla, y segundo es la altura de las napas. Esta obra de cloacas consta de 10.600 metros de cañerías colectoras, que pasan enfrente de cada uno de los 600 domicilios. Todo el líquido viene a la estación de bombeo y de acá sale impulsado a las lagunas estabilizadoras, ahí son tratadas y vertidas. Hoy la salud de Arrufó da un salto de calidad y dejó atrás la obra más difícil e incómoda”.

Por último, el presidente comunal de Arrufó, Cristian Piumatti, destacó que “este es un día histórico, es una calidad de vida distinta que vamos a empezar a tener después de esta obra”, y continúo con “el agradecimiento a todos los que de una forma y otra han colaborado y han hecho posible que esta obra se concrete. Una obra que va a llegar al 75% de nuestra localidad, estamos trabajando para llegar al 100 y ese trabajo lo tenemos que hacer también en conjunto todos los arrufeños porque todos los que tenemos hoy la oportunidad de acceder a esta obra, vamos a aportar para que les llegue a los que todavía no la tienen”.