El gobierno provincial apuntó contra el paro docente: "Cuando vemos las distintas mociones nunca aparece ir a trabajar"

La oferta salarial ofrecida por el gobierno provincial a los docentes no fue aceptada: el lunes no empiezan las clases y este viernes deciden cómo instrumentar la medida de fuerza. Sadop, el gremio de los docentes privados, ya votó y anunció un paro de 48 horas para la semana entrante. Por su parte, Amsafe Rosario optó por paros de 72 horas durante 2 semanas consecutivas y luego, un más de 48 horas. Resta la definición de Amsafe La Capital. Desde el Ejecutivo rechazaron la postura gremial, remarcaron que se hizo el esfuerzo máximo para pagar lo convenido y advirtieron que las dificultades económicas atraviesan a toda la sociedad.

“Desde el primer día el gobernador manifestó la línea de conducción que es atender necesidades del sector público conforme a los ingresos de la Provincia, en este momento de escasez un proceso inflacionario que se aceleró en diciembre, pero que tiene años. La pobreza está relacionada a la inflación”, observó en su diálogo con Radiópolis (Radio 2). “Nos manejamos con mucha transparencia, diciendo qué disponemos y cómo lo afectamos. Hicimos recortes y ordenamiento, vamos a terminar de pagar en marzo 36,4 por ciento más que lo que se pagaba por salario cuando asumimos, son 757mil millones de pesos”, continuó.

Para Bastía, “no es justo que no empiecen las clases” y destacó que desde el Gobierno “creen en el diálogo”. “Somos muy respetuosos pero no estamos de acuerdo, no comprendemos la medida y nos llama la atención que no se le pregunte a los docentes si quieren ir a trabajar. Entendemos la dificultad, pero nos parecen medidas intempestivas”, analizó.

Por último, el funcionario consideró que “el derecho a huelga existe, pero los dirigentes gremiales están integrados a una comunidad educativa y dentro de una población. La están pasando mal muchos santafesinos, hay gente que pelea para que no lo suspendan en fábricas. La comunidad educativa no es una sola, los padres también tienen problemas y tampoco les alcanza el dinero”.

Fuente: Rosario3