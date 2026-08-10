Reforma del Banco Central en Diputados: el oficialismo confía en dictaminar el miércoles

Apuntan luego a sesionar en Diputados el 19 de agosto. La ley de Inocencia Fiscal enfrenta un panorama con más resistencias

Reforma del Banco Central, con viento a favor: el oficialismo confía en dictaminar el miércoles en Diputados

Luego del puntapié inicial del debate sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa el Gobierno en Diputados , el oficialismo confía en avanzar rápidamente con la firma del dictamen del mayoría el miércoles próximo en un plenario de comisiones , con vistas a sesionar tentativamente una semana después, el 19 de agosto.

Así lo confirmaron altas fuentes parlamentarias del oficialismo vinculadas a las autoridades del plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda.

"Hasta hoy, según lo hablado, llegamos bien al dictamen", indicaron con optimismo.

También la ley de inocencia fiscal en Diputados

En cambio, el otro proyecto que forma parte de la agenda inmediata del Gobierno en Diputados, la nueva ley de inocencia fiscal, enfrenta un panorama con mayores resistencias y no tendría el camino allanado para la firma del dictamen en un plazo tan corto, supo la Agencia NA en diálogo con un influyente diputado de La Libertad Avanza.

La reunión conjunta de las comisiones de Finanzas (preside Santiago Pauli) y Presupuesto y Hacienda (encabeza Bertie Benegas Lynch) tendrá lugar el miércoles por la tarde, en horario a confirmar, y el objetivo del oficialismo es pasar a la firma del despacho, sobre la base de los acuerdos forjados durante la semana pasada con los sectores aliados.

El martes pasado, se desarrolló una reunión de alto nivel en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara baja con autoridades del Banco Central, incluido su presidente, Santiago Bausili, con referentes de los bloques dialoguistas y de La Libertad Avanza.

Allí los funcionarios se dedicaron a explicar los puntos centrales de la propuesta que busca prohibir la emisión monetaria sin respaldo para financiar al Tesoro y a las provincias.

Los referentes de los bloques dialoguistas se mostraron receptivos a la iniciativa y acordaron contribuir con la aprobación, aunque algunos bloques pidieron que a cambio el oficialismo considere incluir proyectos propios en el temario de la próxima sesión.

Al día siguiente, tanto Bausili como su vicepresidente, Vladimir Werning, se presentaron en el plenario de comisiones para defender la propuesta y comentaron sus principales lineamientos.

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Los detalles del proyecto

El proyecto elimina la multiplicidad de propósitos que se adjudicaba el Banco Central a través de su Carta Orgánica y mantiene como único mandato el de preservación del valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento del Tesoro.

"Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. No debiera ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos", se indica.

La iniciativa, definida por el propio Milei como "la más importante" de esta etapa de su gobierno, busca consolidar a nivel normativo lo que considera una batalla cultural ganada: que está mal imprimir moneda sin respaldo y que la emisión cero es un principio innegociable.

En este marco, se prohíben los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles y se limita la transferencia de utilidades a ganancias reales obtenidas por la entidad.

"De esta forma se remueven del elenco de atribuciones del Directorio las funciones de orientación del crédito hacia destinos determinados y las políticas crediticias diferenciadas, propias de la banca de fomento y ajenas a la misión de una autoridad monetaria, cuya persecución por la vía de la emisión o de la regulación distorsiva ha demostrado ser ineficaz para sus fines declarados y lesiva para la preservación del valor de la moneda", explica el proyecto.

Por otra parte, se busca fortalecer la independencia del Banco Central, por ejemplo endureciendo los requisitos para remover al presidente y a los directores del organismo, exigiendo una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso nacional para blindarlos de los cambios en los gobiernos.

Se pretende reafirmar los cargos de presidente y directores del organismo

"En particular, a partir de la sanción de esta iniciativa, nadie podrá ser removido por resistirse a desviar la política monetaria para cumplir objetivos populistas. Se deja de lado el esquema que permite remociones intempestivas que tengan como fin conseguir una mayor laxitud en la política monetaria para estafar al sector privado mediante el impuesto inflacionario y el señoreaje, los cuales constituyen impuestos no legislados", se señala.

"Además, la remoción solo podrá ser decretada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL previa aprobación de ambas cámaras del H. CONGRESO DE LA NACIÓN con una mayoría de DOS TERCIOS (2/3) de sus miembros presentes", se indica.

En tanto, se deroga el artículo de la Carta Orgánica que "permite al ministro de Economía, o a su representante, participar con voz pero sin voto en las sesiones del directorio".

"Eliminar la presencia permanente de un representante del Tesoro en las reuniones del directorio constituye una delimitación más clara de influencias", se argumenta.