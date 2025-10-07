Uno Santa Fe | Santa Fe | hospital Cullen

El Hospital Cullen realizó una ablación cardíaca inédita en Latinoamérica y batió su récord histórico de donaciones

Se trata de la primera ablación de corazón en un donante adulto por asistolia controlada en la región. El centro santafesino suma 47 operativos en lo que va del año y supera su marca histórica de 2015

7 de octubre 2025 · 08:46hs
El Hospital Cullen volvió a hacer historia. En las últimas horas, el equipo de salud realizó la primera ablación de corazón en un donante adulto mediante la técnica de asistolia controlada, un procedimiento inédito en Latinoamérica, que además permitió la procuración de hígado y riñones.

El hecho no solo representa un avance médico y científico sin precedentes para el sistema público de salud, sino que marca un nuevo récord institucional: con este operativo, el hospital alcanzó 47 procesos de donación de órganos y tejidos en lo que va de 2025, superando la cifra histórica registrada en 2015.

Intervención

La ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio, junto a autoridades del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio) y del propio hospital, ofrecerán una conferencia de prensa para brindar detalles del procedimiento y reconocer el trabajo de los equipos médicos y de coordinación que hicieron posible la intervención.

Según se adelantó, el operativo demandó una compleja logística interdisciplinaria, en la que participaron cirujanos cardiovasculares, intensivistas, anestesistas y profesionales del Cudaio. La técnica de asistolia controlada —que consiste en la obtención de órganos luego de un paro cardíaco irreversible bajo condiciones controladas— representa una nueva alternativa para ampliar el número de donantes y mejorar las oportunidades de trasplante en pacientes en lista de espera.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que este logro “coloca a Santa Fe y al Hospital Cullen a la vanguardia en la región”, consolidando su papel como centro de referencia nacional en materia de donación y trasplante.

