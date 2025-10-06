El Centro de Estudios Demos presentó el estudio “Hablemos de consumos: un acercamiento a las tendencias y hábitos de jóvenes santafesinos”, realizado a 352 personas de entre 15 y 49 años en la ciudad de Santa Fe, con el objetivo de conocer qué consumen los jóvenes, con quién y dónde.
En la ciudad de Santa Fe, ocho de cada diez jóvenes admitió haber consumido alguna sustancia
El informe, realizado por el Centro de Estudios Demos, intenta reconocer qué consumen los jóvenes, con quién y dónde. “La investigación buscó sondear desde sustancias más conocidas como alcohol, tabaco o marihuana, hasta otras como cocaína, tranquilizantes, alucinógenos o drogas sintéticas”, indicaron.
“La investigación buscó sondear desde sustancias más conocidas como alcohol, tabaco o marihuana, hasta otras de mayor tabú social como cocaína, tranquilizantes, alucinógenos o drogas sintéticas”, explicó la psicóloga y miembro del Centro de Estudios Demos, Soledad Rodríguez.
LEER MÁS: Consumos problemáticos: el 48% de los casos en Santa Fe representa a hombres y su adicción a la cocaína
Según Rodríguez, “ocho de cada diez jóvenes admitieron haber consumido alguna sustancia, iniciando principalmente con alcohol entre los 13 y 15 años”. Añadió que “la adolescencia está marcada por un consumo más experimental, la juventud consolida el consumo de alcohol y marihuana, y en la adultez hay una estabilización, con un aumento de psicofármacos”.
Causas del consumo temprano
Respecto a las causas del consumo, la especialista señaló en diálogo con LT 10: “El consumo tiene que ver con querer hacer lo que está haciendo el grupo de pares, por curiosidad. Más adelante surgen otras problemáticas como conflictos familiares o sociales frente al consumo de sustancias”.
El informe también mostró diferencias por edad: “A menor edad hay un mayor policonsumo, sobre todo de drogas duras como cocaína o drogas sintéticas, y menos estrategias de cuidado. A mayor edad, el consumo se estabiliza y se consumen sustancias más conocidas como alcohol o marihuana, con más precauciones”, aseguró Rodríguez.
La escuela como lugar de abordaje
En cuanto a prevención, la psicóloga remarcó: “El 95% de los jóvenes coincidió en que la escuela es el lugar más seguro para hablar de estos temas. Entre quienes tienen 15 y 22 años, el 85% reafirma a la escuela como el ámbito ideal”. Sobre la familia, advirtió que “un 40% dijo que en el ámbito familiar les es complicado hablar de estas cuestiones”.
Rodríguez también enfatizó la importancia de abrir el diálogo: “Lo mejor que podemos hacer es hablar, poner estos temas sobre la mesa para que haya prevención desde muy temprana edad y que los chicos puedan identificar cuando algo se vuelve problemático”.
La ayuda ante consumos problemáticos
Finalmente, sobre la búsqueda de ayuda, señaló: “El 40% de quienes identificaron tener un problema dijo haber necesitado ayuda. Primero recurrieron a familiares o amigos, luego a profesionales y después a clubes o espacios comunitarios”.
Actualmente, el Centro de Estudios Demos está realizando una mesa de validación, donde los datos se pondrán a dialogar con otros especialistas y funcionarios para definir acciones concretas.