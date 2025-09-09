Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

El impacto en Santa Fe del aluvión de productos chinos a través de apps: "Es comercialización salvaje"

Desde el Centro Comercial de Santa Fe expresaron su preocupación por el impacto de Temu y Shein en las ventas de comercios locales: "Es sumamente preocupante".

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

9 de septiembre 2025 · 20:44hs
Desde el Centro Comercial de Santa Fe hablan de competencia desigual.

José Busiemi

Desde el Centro Comercial de Santa Fe hablan de competencia desigual.

El comercio de Santa Fe puso el ojo en la expansión de las plataformas internacionales Temu y Shein, que ofrecen precios muy por debajo de los valores del mercado local. Según expuso el referente del Centro Comercial de Santa Fe y miembro de la Asociación Amigos de Calle San Martín, Jorge Baremberg, la situación es "preocupante".

“Estamos muy preocupados. La definición es la ‘comercialización salvaje’ que están haciendo estas dos aplicaciones, ya que hablan de regalar mercadería en la primera compra. Está golpeando a todo el comercio a nivel país, es sumamente preocupante”, afirmó en diálogo con el programa "El cuarto poder" por LT 10.

Comerciantes denuncian competencia desigual

Baremberg señaló que la competencia es desigual, ya que detrás de estas plataformas “hay un gigante chino que busca nuevos mercados de esta manera salvaje”. Además, denunció que los comerciantes chinos instalados en el país acceden a créditos a tasa 0 por medio de la embajada y reciben mercadería directamente desde China, lo que genera una fuerte ventaja sobre los comercios locales.

venta comercio consumo compra venta indumentaria.jpg

“Están comprando propiedades grandes en el país, se instalan reformando locales desde cero, abren locales y es una competencia desleal. Esto pasa en Santa Fe: en la peatonal, donde funcionó durante muchos años un comercio muy importante que cerró sus puertas, en pocos días abrirá un nuevo local chino. Veremos con qué oferta comercial”, advirtió.

LEER MÁS: Ventas minoristas en Santa Fe: comerciantes advierten que el consumo está "deprimido" y que los clientes organizan sus compras con cautela

El referente explicó que, si bien los comerciantes locales pueden acceder a productos de origen chino a través de importadores, las condiciones del mercado interno los dejan en desventaja. Entre los factores que afectan la competitividad, mencionó la falta de fiscalización, la venta en negro en algunos comercios y el impacto de la carga impositiva.

“Se hace difícil la fiscalización en esos comercios, cobran realmente en negro y ahí ya tenemos un 21% de diferencia”, sostuvo.

Baremberg también apuntó contra el costo del financiamiento y los incrementos de los servicios. “Ir a un banco a pedir un crédito es oneroso, con una inflación interanual del 36% y unas tasas de más del 50%, se hace difícil”, explicó. Además, agregó que la suba de tarifas y el aumento en la logística impactan de lleno en los precios finales:

“La luz aumentó un 300%, hay mucha distorsión de valores y en la logística también se siente. Nosotros, que estamos en el interior, tenemos hasta un 10% de recargo en el costo final del producto”.

Indumentaria, el rubro más golpeado

El sector más golpeado por el avance de las plataformas es la indumentaria, según remarcó Baremberg. Sin embargo, rechazó que la solución sea simplemente subir los aranceles a la importación.

“La solución no es subir aranceles porque el dinero se sigue yendo afuera a Temu y Shein. Si se suma un arancel será para el Gobierno y no para el comercio. Habría que buscar que ese arancel vuelva a la producción de alguna manera”, concluyó.

Santa Fe Temu Comercio Centro Comercial Shein
Noticias relacionadas
Actividad industrial 

Industria, comercio y finanzas: los sectores que lideraron el crecimiento económico en Santa Fe en junio

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Martes con buen tiempo en la ciudad de Santa Fe y se espera la suba de las temperaturas

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Santa Fe incorpora 105 mediadores al sistema judicial para facilitar la resolución de conflictos

Santa Fe incorpora 105 mediadores al sistema judicial para facilitar la resolución de conflictos

Lo último

Argentina cerró las Eliminatorias con una dura caída ante Ecuador en Guayaquil

Argentina cerró las Eliminatorias con una dura caída ante Ecuador en Guayaquil

La Convención Reformadora le pone punto final a la nueva Constitución de Santa Fe

La Convención Reformadora le pone punto final a la nueva Constitución de Santa Fe

Otamendi y una despedida inesperada: expulsado y se perderá el debut del Mundial

Otamendi y una despedida inesperada: expulsado y se perderá el debut del Mundial

Último Momento
Argentina cerró las Eliminatorias con una dura caída ante Ecuador en Guayaquil

Argentina cerró las Eliminatorias con una dura caída ante Ecuador en Guayaquil

La Convención Reformadora le pone punto final a la nueva Constitución de Santa Fe

La Convención Reformadora le pone punto final a la nueva Constitución de Santa Fe

Otamendi y una despedida inesperada: expulsado y se perderá el debut del Mundial

Otamendi y una despedida inesperada: expulsado y se perderá el debut del Mundial

En la última sesión de la Convención, Pullaro afirmó que la nueva Constitución termina con los privilegios del poder

En la última sesión de la Convención, Pullaro afirmó que "la nueva Constitución termina con los privilegios del poder"

El impacto en Santa Fe del aluvión de productos chinos a través de apps: Es comercialización salvaje

El impacto en Santa Fe del aluvión de productos chinos a través de apps: "Es comercialización salvaje"

Ovación
Un plantel de Colón que hasta se atrevió a humillar el Cementerio de los Elefantes

Un plantel de Colón que hasta se atrevió a humillar el Cementerio de los Elefantes

La reserva de Colón empató con Barracas Central y sigue a tiro de la zona de playoffs

La reserva de Colón empató con Barracas Central y sigue a tiro de la zona de playoffs

Por la negativa de Colón, el Clásico de Copa Santa Fe se jugará sin público

Por la negativa de Colón, el Clásico de Copa Santa Fe se jugará sin público

Unión ya tiene árbitro para visitar a Gimnasia (LP) en la 8ª fecha del Clausura

Unión ya tiene árbitro para visitar a Gimnasia (LP) en la 8ª fecha del Clausura

Colón, con árbitro confirmado para buscar sellar la permanencia ante Talleres (RE)

Colón, con árbitro confirmado para buscar sellar la permanencia ante Talleres (RE)

Policiales
Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional