El intendente de Laguna Paiva cuestionó a la oposición que utilizó los homicidios para hacer una "campaña del miedo"

"Se está avanzando e investigando estos dos hechos. Por el momento nos deja tranquilo, de todas maneras, vamos a seguir los dos homicidios muy de cerca y no vamos a descansar para que estos hechos que sucedieron no vuelvan a pasar, que se esclarezcan. Nuestra comunidad está cada vez más fuerte, lo hablamos con el fiscal regional, que el rumor y el imaginario de toda la sociedad es que estos hechos pueden en un punto llegar a estar vinculados al proceso electoral que atravesó nuestra ciudad, producto de que la oposición solo hizo campaña con estos dos hechos. Se le dio un anclaje a este tema totalmente distinto, sin propuestas ni nada", expresó Coterlli.

Cotterli sostuvo que está trabajando con su equipo para resolver esta situación: "No vamos a parar, no vamos a descansar hasta que esto se resuelva". A su vez, recalcó un dato que contrasta con los asesinatos producidos: "Prácticamente no tenemos tasa de homicidios en la localidad, imagínate que debe ocurrir uno cada 10 años".

El intendente cuestionó la utilización política de estos homicidios: "La oposición se prendió de estos dos hechos, se generó una campaña del caos, del miedo. Se pusieron muchos recursos en redes sociales para promocionar estos hechos. Entonces qué tenemos qué pensar, que no fue un hecho fortuito".

Al Nessier le pidieron que unifique las causas en materia de inseguridad: "Porque hay personas que cometen reiterados delitos y estos terminan en distintas fiscalías, reclamamos que un solo fiscal trate todos los delitos de esa persona". Una medida que según Nessier ya se viene realizando y con la cual están viendo resultados.

A su vez, contó que hechos de narcomenudeo también son preocupantes para Laguna Paiva. Al respecto, indicó: "Aportamos datos junto con la Policía a la Fiscalía Federal, ya no se da dentro del marco del MPA sino que son delitos federales, ya pasan a otra instancia que es el Juzgado Federal".

