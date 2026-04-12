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Clima caliente en Colón: una bandera contra Peverengo encendió la previa

En la previa del partido entre Colón y Racing de Córdoba habló Fernando Peverengo, a quien le dedicaron una bandera en el Brigadier López.

Ovación

Por Ovación

12 de abril 2026 · 20:11hs
Clima caliente en Colón: una bandera contra Peverengo encendió la previa

UNO Santa Fe / José Busiemi

La antesala del partido entre Colón y Racing de Córdoba no solo tuvo color y calor en las tribunas, sino también un fuerte mensaje dirigido a las autoridades de seguridad. En la platea Este apareció una bandera contra Fernando Peverengo, director provincial de Seguridad en Eventos Masivos, en un contexto de tensión que se arrastra desde la semana.

El origen del conflicto en Colón

La polémica se desató luego de la sanción aplicada a la tribuna Norte, tras la aparición de una bandera en el partido ante San Miguel con la leyenda “La Mafia no se traiciona. Barrio Centenario”. A partir de ese hecho, se determinó que durante dos encuentros no se permita el ingreso de bombos ni banderas en ese sector.

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La medida impactó de lleno en el clima habitual de la popular, generando malestar en los hinchas, que este domingo volvieron a manifestarse, esta vez desde otro sector del estadio.

La palabra de Peverengo

En la previa del encuentro, el propio Peverengo había endurecido su postura y confirmó que se presentó ante el Ministerio Público de la Acusación para denunciar situaciones que, según explicó, exceden lo deportivo.

El funcionario reveló que un integrante de la dirigencia recibió mensajes extorsivos en los que se exigía “dinero e indumentaria”, lo que terminó de detonar la decisión. “Con lo violento ni siquiera nos vamos a atender el teléfono”, lanzó, marcando una postura firme frente a estos episodios.

Un domingo bajo la lupa en Colón

El foco también estuvo puesto en el comportamiento del público. La sanción sobre la popular Norte Baja generó un escenario atípico, con menos colorido y sin el tradicional acompañamiento de bombos y banderas.

BANDERA COLÓN.jpg

Sin embargo, Peverengo dejó una puerta abierta: si la jornada se desarrollaba con normalidad, la medida podría ser revisada. “Se va a rever, depende del comportamiento de hoy”, aseguró.

En ese sentido, el club tendrá un plazo de 15 días para presentar un recurso administrativo con el objetivo de lograr una flexibilización, al menos en lo que respecta al uso de instrumentos.

Investigación interna

El funcionario también hizo referencia a la responsabilidad del operativo de seguridad, luego de que la bandera que originó el conflicto lograra ingresar al estadio en el partido anterior. Confirmó que ya se inició una investigación interna para determinar posibles fallas.

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“Cada uno de los policías que está trabajando acá tiene una responsabilidad y la tiene que cumplir”, expresó, dejando en claro que no se descartan sanciones para los efectivos involucrados.

Colón Racing de Córdoba Peverengo
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