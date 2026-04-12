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Tras la tragedia en San Cristóbal, la escuela Nº 40 retomará progresivamente las clases esta semana

Por disposición de la Justicia ya está habilitado el uso del establecimiento escolar. El lunes 13 y martes 14 se destinarán a la ejecución de tareas de limpieza y organizativas. Desde el miércoles 15, está previsto un regreso gradual de las actividades escolares de los distintos niveles educativos.

12 de abril 2026 · 21:23hs
Tras la tragedia en San Cristóbal

Tras la tragedia en San Cristóbal, la escuela Nº 40 retomará progresivamente las clases esta semana.

La Justicia autorizó que se retomen las actividades educativas en el edificio de la Escuela Normal Nº 40 “Mariano Moreno” de la ciudad de San Cristóbal, donde el lunes 30 de marzo se produjo un ataque por parte de un alumno.

En este contexto, el Ministerio de Educación de Santa Fe, junto con el equipo directivo y docente, definió un esquema de retorno progresivo. Los días lunes 13 y martes 14 de abril se destinarán a tareas de limpieza, organización y reparación del establecimiento. A partir del miércoles 15 comenzará el regreso gradual de los distintos niveles educativos.

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Regreso a clases por niveles

Para el Nivel Inicial, el martes 14 se realizarán reuniones entre equipos docentes y familias en la sede de la Delegación Regional de Educación en San Cristóbal. El miércoles y jueves se desarrollarán actividades lúdicas en el establecimiento, mientras que el viernes 17 se llevará a cabo un encuentro general entre docentes y estudiantes en el edificio del Jardín de Infantes, donde se planificarán las actividades educativas.

En el Nivel Primario, el miércoles 15 y jueves 16 se harán reuniones entre docentes, equipos directivos y familias, divididas por grados, con el objetivo de generar espacios de escucha. El viernes 17 se concretará el regreso de los estudiantes al edificio escolar.

En tanto, para el Nivel Secundario del turno noche y el Nivel Superior, el miércoles 15 se retomarán las clases con horario reducido y con instancias de diálogo entre docentes y alumnos. En los días siguientes se avanzará con una reincorporación gradual de contenidos, priorizando espacios de intercambio y acompañamiento.

Finalmente, en el Nivel Secundario turno mañana, tras las jornadas de acondicionamiento del edificio, se desarrollarán rondas de diálogo entre docentes y estudiantes, organizadas por grupos de cursos. Estos encuentros continuarán hasta abarcar a la totalidad del alumnado. Los docentes que participarán fueron elegidos por los propios estudiantes y contarán con el acompañamiento de facilitadores de la convivencia.

Una vez completada esta etapa, el viernes 17 se prevé la reanudación del cursado en horario reducido, en función de las necesidades de los estudiantes. En paralelo, entre el miércoles 15 y el viernes 17 inclusive, se realizarán reuniones con las familias de primero a quinto año en el establecimiento.

En las demás instituciones educativas de San Cristóbal, tanto de gestión pública como privada, las clases continúan con normalidad en sus horarios habituales. Las actividades pedagógicas se complementan con espacios de diálogo, reflexión y acompañamiento, orientados a sostener el proceso educativo en el contexto actual.

San Cristóbal tragedia escuela clases presenciales
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