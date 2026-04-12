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Ian Cabrera, siempre presente: el homenaje de su club al chico asesinado en la escuela de San Cristóbal

El club Independiente de San Cristóbal le entregó a la familia de Ian un cuadro con la camiseta que usaba en el equipo. Sus compañeros también desplegaron banderas en su honor

12 de abril 2026 · 18:11hs
Compañeros de fútbol de Ian

Compañeros de fútbol de Ian, asesinado en la escuela de San Cristóbal, le rindieron homenaje. 

El club Independiente de San Cristóbal le rindió un emotivo homenaje a Ian Cabrera, quien era jugador de la institución. La familia del chico de 13 años, asesinado hace dos semanas en la escuela por un compañero que inició un tiroteo, recibió un cuadro con la camiseta que el adolescente usaba en la cancha. Además, sus compañeros desplegaron banderas para recordarlo.

El homenaje se realizó este sábado en el club Independiente de San Cristóbal. Allí las autoridades de la institución le entregaron a la familia de Ian un cuadro con el short y la camiseta número 4 con la que el chico solía salir a la cancha.

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Asimismo, en sus redes sociales, el club afirmó que fue una jornada distinta y cargada de emoción. "Hoy nuestras inferiores recibieron a Peñarol en casa, en un día donde el fútbol pasó a un segundo plano. Cada categoría salió a la cancha con una bandera en homenaje a Ian, que hoy ya no está físicamente, pero sigue presente en cada uno de nosotros", escribieron.

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"Queremos hacer una mención especial al Club Peñarol, que tanto en inferiores como en infantiles acompañó con un enorme respeto y solidaridad, brindando apoyo en un momento tan difícil para toda nuestra familia. Estos gestos hablan de lo que realmente importa. El fútbol une, pero los valores nos representan", concluyeron.

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Cada bandera tenía un mensaje especial: "Fuerzas familia Cabrera Núñez", "Hasta siempre Ian", "Tu sonrisa nos ilumina desde el cielo, tu pasión sigue en nuestra cancha", "Ian siempre presente". Sin duda, más allá del encuentro deportivo, la jornada fue fuertemente emotiva.

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Cómo fue el tiroteo en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal

El episodio de violencia extrema sacudió a una ciudad de unos 15 mil habitantes, ubicada a 179 kilómetros al norte de la capital provincial. La magnitud del hecho provocó una conmoción profunda no solo en la comunidad educativa, sino en toda la localidad, que quedó enfrentada a uno de los episodios más trágicos de su historia reciente.

Un video que comenzó a circular por internet muestra parte del caos vivido dentro del establecimiento. En esas imágenes no se observa al atacante, pero sí se escuchan gritos y disparos mientras los estudiantes corren para intentar resguardarse.

Dentro y fuera de la escuela, la desesperación dominó la escena. Docentes, alumnos y familiares que se acercaron al lugar quedaron envueltos en un operativo policial y de emergencias de gran despliegue, montado de inmediato tras el ataque.

Ian Cabrera San Cristóbal homenaje
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