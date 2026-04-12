El Brigadier se enciende con Colón: color, calor y fe en la previa ante Racing de Córdoba

Los hinchas de Colón le pusieron todo el calor para colmar el Brigadier López para el partido clave frente a Racing de Córdoba.

El domingo se prestó para todo. Cielo despejado, clima ideal y una ciudad que, desde temprano, empezó a latir al ritmo de Colón . En la previa del duelo ante Racing de Córdoba, el Brigadier López volvió a transformarse en ese escenario donde el fútbol se vive con una intensidad única.

Horas antes del partido, las inmediaciones del estadio ya mostraban el pulso de una jornada especial. Familias enteras, grupos de amigos, banderas al viento y camisetas rojinegras coparon cada rincón. El hincha sabalero respondió una vez más, con esa fidelidad que no entiende de categorías ni contextos.

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El aroma a asado, los puestos improvisados y el clásico ritual de la previa le dieron forma a un domingo de cancha en estado puro. Todo acompañado por bombos, canciones y una ilusión que crece partido a partido.

El equipo contagia, y la gente de Colón acompaña

No es casualidad. Este Colón genera identificación. Es un equipo que compite, que se hace fuerte en casa y que alimenta la esperanza de volver a Primera. Por eso, el hincha se siente parte, empuja y juega su propio partido desde la tribuna.

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El Sabalero se convirtió en protagonista excluyente del campeonato, y esa condición se refleja también en las tribunas. Cada presentación en el Brigadier es una fiesta, donde el equipo encuentra un respaldo constante.

Un candidato que ilusiona

El presente futbolístico potencia todo. Colón no solo gana, también convence. Se afirma en la cima, marca el ritmo en la Zona A y se perfila como uno de los grandes candidatos al ascenso.

Esa combinación —rendimiento y pertenencia— genera un clima especial. El hincha lo percibe y lo potencia. Por eso, la previa ante Racing de Córdoba no fue una más: fue otra muestra de un vínculo que se fortalece.

El Brigadier, una fortaleza

Cuando la pelota empieza a rodar, el escenario ya está preparado. El Brigadier López empuja, presiona y se convierte en un aliado clave. En ese contexto, Colón no solo juega: se siente local de verdad.

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En una temporada donde el objetivo está claro, el equipo y la gente parecen ir de la mano. Y en tardes como la de este domingo, queda claro que el sueño del ascenso no es solo una ilusión: es una construcción colectiva que se vive desde la previa.

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