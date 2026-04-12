Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Las víctimas, entre ellas dos hermanos de 2 y 4 años, eran de la localidad santafesina de Carlos Pellegrini y viajaban con sus padres a San Martín de las Escobas para participar de un torneo de fútbol juvenil. Conmoción en la región

El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 135 de la ruta 34. Una camioneta que viajaba hacia San Martín de las Escobas impactó de frente contra un camión.

El siniestro vial ocurrido este domingo en el kilómetro 135 de la ruta nacional 34 conmocionó a la localidad santafesina de Carlos Pellegrini , de donde eran oriundas las cuatro víctimas fatales que viajaban a San Martín de las Escobas para participar de un torneo de fútbol juvenil.

Según información oficial, una familia de cinco integrantes viajaba en una camioneta 4X4 por la ruta 34 cuando colisionó de frente con un camión. Tras el impacto, la pareja y dos de sus hijos fallecieron. El único sobreviviente fue el tercer hijo de siete años que fue trasladado al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe y se encuentra fuera de peligro.

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Las víctimas fatales fueron identificadas como Daniel Alberto Santo de 40 años, Sabrina Veliz de 38 años y sus hijos de dos y cuatro años.

La familia se dirigía a la localidad de San Martín de Escobas, a tan sólo 45 kilómetros de Carlos Pellegrini, para disfrutar de "Cachorritos" un torneo de fútbol juvenil.

Por su parte, el conductor del camión, Brian Ezequiel Y., quedó detenido. En tanto su acompañante, identificado como Julián Román Y., fue entrevistado por los agentes policiales y la fiscalía dispuso posteriormente su libertad.

Una comunidad conmovida

En un comunicado compartido en la cuenta oficial de la comuna informaron que el presidente comunal de Carlos Pellegrini, Ariel Martini, estableció tres días de duelo para la localidad y que durante eso días "la bandera nacional permanecerá izada a media asta en todos los edificios y espacios públicos".

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El Portal Pellegrinense sostuvo que lo que sucedió es "una de las tragedias más grandes y tristes" que involucra a la localidad de Carlos Pellegrini. La comuna, ubicada a 180 kilómetros de Rosario, tiene alrededor de 5.700 que se vieron conmovidos este domingo tras enterarse del trágico siniestro. El mismo portal en las redes sociales escribió: "Familia Santo-Veliz. Toda la comunidad de Carlos Pellegrini nos unimos en la profunda tristeza por esta tragedia que ocurrió".

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Asimismo, distintas instituciones de Carlos Pellegrini compartieron comunicados de condolencias. La escuela 1.073 y el Jardín 1.475 del Sagrado Corazón escribieron en sus redes sociales: "Como comunidad, nos unimos en el dolor y en la esperanza. En este tiempo Pascual, creemos que esta familia ha sido llamada a la Vida plena en Dios. Que la luz de la Resurrección nos sostenga y nos ayude a acompañarnos con Amor, Fe y Confianza. Nos unimos en oración y en un abrazo lleno de cariño, pidiendo fortaleza para sus seres queridos ante tan irreparable pérdida. Asimismo informamos que el día lunes 13 se dispondrá duelo institucional, por lo que no habrá asistencia a clases, en señal de respeto y acompañamiento".

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Asimismo, la escuela de Enseñanza Secundaria Orientada Particular Incorporada publicó: "Nos unimos en oración para que Dios, en su infinita misericordia, brinde consuelo y paz a toda la familia Santo-Veliz".

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El club San Martín Mutual, Social y Biblioteca también se sumó a las condolencias y comunicaron que la institución permanecerá cerrada en las próximas 48 horas, suspendiendo todas las actividades.

Tras la tragedia, reclamos por el estado de la ruta 34

Entre tanto, las comunas que están ubicadas sobre la ruta nacional 34 volvieron a exigir este domingo al gobierno nacional que se haga cargo del deplorable estado de la vía. El reclamo surgió con más fuerza tras este trágico siniestro.

Tras el fatal accidente de tránsito, que conmocionó a la región, desde la comuna de Cañada Rosquín, ubicada sobre la ruta 34, impulsaron una colecta de firmas para pedirle a Nación que se haga cargo y solucione, como sea, el estado del camino.

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Quien estuvo a cargo de viralizar la petición a través de un video que circuló en redes fue Leonardo Pettinari, vicepresidente de la comuna. "Viajo comúnmente por acá porque tengo familiares en Pueblo Casas. El estado de la ruta 34 es terrible, intransitable. Los ciudadanos pagan por los impuestos del combustible la reparación de estas rutas. Tristemente también lo estamos pagando con la vida", señaló.

Pettinari hizo alusión al siniestro de este domingo que dejó cuatro fallecidos pero aseguró que es algo que "ocurre en la ruta nacional 34". En este sentido, aseguró: "Queremos juntar firmas para comunicarle a Vialidad Nacional y al mismo presidente de la Nación. No podemos bancar esto, la ciudadanía lo está pagando y no queremos pagarlo con la vida. Entendemos que quizás el presidente no comparte el esquema anterior de manejo de obra pública. Lo entiendo. Pero es necesario que ejecute una solución y que la traiga a territorio. Un privado o un público, pero alguien a la ruta la tiene que arreglar", enfatizó.