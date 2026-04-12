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El minuto a minuto de Colón ante Racing de Córdoba en el Brigadier López

Colón le ganó por 1-0 a Racing de Córdoba, con un gol de penal de Nacho Lago (ST 16') y se cortó en la punta de la Zona A de la Primera Nacional.

Ovación

Por Ovación

12 de abril 2026 · 19:06hs
El minuto a minuto de Colón ante Racing de Córdoba en el Brigadier López

UNO Santa Fe / José Busiemi
El minuto a minuto de Colón ante Racing de Córdoba en el Brigadier López

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El minuto a minuto de Colón ante Racing de Córdoba en el Brigadier López

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Con la ilusión en alza y la necesidad de sostener el liderazgo, Colón no dejó pasar su chance, le ganó a Racing de Córdoba por 1-0 en el estadio Brigadier López, por la fecha 9 de la Zona A de la Primera Nacional, con el gol de Ignacio Lago (ST 16') de penal y se cortó en la punta, con tres puntos de ventaja sobre sus perseguidores.

LEER MÁS: Las alarmas siguen encendidas en Colón por Ignacio Lago: sin firma y con el reloj en contra

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Comenzó el partido entre Colón y Racing de Córdoba

Colón ya enfrenta a Racing de Córdoba, en el estadio Brigadier López, en busca de cortarse en lo más alto de la Zona A de la Primera Nacional.

Colón festejo Ignacio Antonio

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PT 2' La tuvo Colón pero respondió el arquero Olivera

Gran centro de Conrado Ibarra desde la izquierda y el arquero Brian Olivera la mandó al córner. Estuvo cerca el Sabalero. Y luego la tuvo otra vez Colón pero la sacaron en la línea.

Colón Antonio.jpg

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PT 22' Tomás Paredes salvó a Colón tras un remate de Córdoba

Respondió Racing de Córdoba, con un centro desde la derecha, donde fallaron Rasmussen y Barrios, la pelota le quedó a Córdoba, que no pudo rematar cómodo y apareció justo Tomás Paredes para salvar la caída de su arco.

Colón Racing de Córdoba.jpg

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PT 34' La tuvo Colón con un cabezazo de Lértora

A la salida de un tiro de esquina llegó la pelota al segundo palo, donde apareció Federico Lértora para meter un cabezazo que se fue cerca del palo derecho del arco de Racing de Córdoba.

Federico Lértora 1
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PT 42' Se salvó Colón con un remate en el palo de Racing (C)

Una gran jugada en ataque de Racing, tras un centro desde la izquierda, Chavarría se la bajó de cabeza a Chamorro, que solo contra Paredes estrelló su remate en el palo izquierdo del arco de Colón.

Bonansea.jpg
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Final del primer tiempo en el Brigadier López

Colón, que fue una tromba en el inicio, empata sin goles ante Racing de Córdoba, que también tuvo sus chances para convertir, en el Brigadier López.

Diseño sin título (9)

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Se puso en marcha el segundo tiempo en el Brigadier López

Colón busca la victoria ante Racing de Córdoba para escaparse en la cima de la Zona A de la Primera Nacional.

Bonansea.jpg
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ST 7' La tuvo Racing de Córdoba con un remate de Córdoba

Tras un buen arranque de Colón, llegó Racing de Córdoba de contragolpe, pero el remate de Córdoba ante la salida de Paredes se fue desviado.

Bonansea.jpg

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ST 9' Primera clara de Colón y se lo perdió Bonansea solo

Un error de cálculo de los defensores cordobeses terminó en una asistencia de Marcioni de cabeza para Alan Bonansea, quien de zurda, y desde una posición inmejorable desvió el disparo.

Bonansea.jpg

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ST 16' Gol de Colón: Nacho Lago de penal pone el 1-0

Ignacio Lago, de penal, tras una infracción que le hicieron a Conrado Ibarra, pone el 1-0 de Colón frente a Racing de Córdoba.

Nacho Antonio y Nacho Lago.jpg

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¡Ganó Colón y es único líder de la Zona A de la Primera Nacional! Con un gol de penal de Nacho Lago, el Sabalero venció por 1-0 a un durísimo Racing de Córdoba y le sacó tres puntos al escolta | El equipo de Ezequiel Medrán sueña en grande

Formaciones de Colón y Racing de Córdoba

Colón: 1-Tomás Paredes; 4-Mauro Peinipil, 2-Pier Barrios, 6-Federico Rasmussen y 3-Conrado Ibarra; 5-Federico Lértora y 7-Matías Muñoz; 11-Julián Marcioni, 8-Ignacio Antonio y 10-Ignacio Lago; 9-Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Racing de Córdoba: 1-Brian Olivera; 4-Raúl Chamorro, 2-Gabriel Aranda, 6-Matías Sánchez y 3-Emanuel Díaz; 8-Santiago Rinaudo, 5-Alan Olinick, 7-Gaspar Vega y 10-Matías Machado; 11-Leandro Córdoba y 9-Pablo Chavarría. DT: Ramiro Torres y Pablo Motta.

Goles: ST 16' Ignacio Lago, de penal (C).

Cambios: PT 9' Marcio Gómez x Aranda (RC); 25' Emanuel Beltrán x Peinipil (C); ST 0' Matías Godoy x Muñoz (C), Facundo Juárez x Díaz (RC) y Luciano Viano x Chamorro (RC); 23' Ricardo Centurión x Vega (RC); 32' Agustín Toledo x Lago (C) y 37' Lucas Cano x Marcioni (C).

Amonestados: Peinipil, Antonio (C); Centurión, Chamorro (RC).

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Joaquín Gil.

Colón Racing de Córdoba Brigadier López
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