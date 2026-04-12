Con la ilusión en alza y la necesidad de sostener el liderazgo, Colón no dejó pasar su chance, le ganó a Racing de Córdoba por 1-0 en el estadio Brigadier López, por la fecha 9 de la Zona A de la Primera Nacional, con el gol de Ignacio Lago (ST 16') de penal y se cortó en la punta, con tres puntos de ventaja sobre sus perseguidores.
El minuto a minuto de Colón ante Racing de Córdoba en el Brigadier López
Colón le ganó por 1-0 a Racing de Córdoba, con un gol de penal de Nacho Lago (ST 16') y se cortó en la punta de la Zona A de la Primera Nacional.
Por Ovación
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Formaciones de Colón y Racing de Córdoba
Colón: 1-Tomás Paredes; 4-Mauro Peinipil, 2-Pier Barrios, 6-Federico Rasmussen y 3-Conrado Ibarra; 5-Federico Lértora y 7-Matías Muñoz; 11-Julián Marcioni, 8-Ignacio Antonio y 10-Ignacio Lago; 9-Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.
Racing de Córdoba: 1-Brian Olivera; 4-Raúl Chamorro, 2-Gabriel Aranda, 6-Matías Sánchez y 3-Emanuel Díaz; 8-Santiago Rinaudo, 5-Alan Olinick, 7-Gaspar Vega y 10-Matías Machado; 11-Leandro Córdoba y 9-Pablo Chavarría. DT: Ramiro Torres y Pablo Motta.
Goles: ST 16' Ignacio Lago, de penal (C).
Cambios: PT 9' Marcio Gómez x Aranda (RC); 25' Emanuel Beltrán x Peinipil (C); ST 0' Matías Godoy x Muñoz (C), Facundo Juárez x Díaz (RC) y Luciano Viano x Chamorro (RC); 23' Ricardo Centurión x Vega (RC); 32' Agustín Toledo x Lago (C) y 37' Lucas Cano x Marcioni (C).
Amonestados: Peinipil, Antonio (C); Centurión, Chamorro (RC).
Estadio: Brigadier López.
Árbitro: Joaquín Gil.