El minuto a minuto de Colón ante Racing de Córdoba en el Brigadier López

Colón le ganó por 1-0 a Racing de Córdoba, con un gol de penal de Nacho Lago (ST 16') y se cortó en la punta de la Zona A de la Primera Nacional.

Con la ilusión en alza y la necesidad de sostener el liderazgo, Colón no dejó pasar su chance, le ganó a Racing de Córdoba por 1-0 en el estadio Brigadier López, por la fecha 9 de la Zona A de la Primera Nacional, con el gol de Ignacio Lago (ST 16') de penal y se cortó en la punta, con tres puntos de ventaja sobre sus perseguidores.