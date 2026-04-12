Colón sacó a relucir su chapa de gran candidato ante Racing de Córdoba y sueña en grande

Con un penal de Ignacio Lago y una gran actuación de Paredes, Colón venció a Racing de Córdoba y se cortó en la punta de la Zona A de la Primera Nacional.

Colón dio un paso clave en su objetivo de volver a Primera. En el Brigadier López, superó 1-0 a Racing de Córdoba con un tanto de Ignacio Lago desde el punto penal y se afianzó en la cima de la Zona A de la Primera Nacional.

El equipo de Ezequiel Medrán salió decidido a llevarse por delante a su rival. En los primeros minutos generó tres situaciones clarísimas: un cabezazo de Alan Bonansea que terminó en córner, un remate de Federico Lértora que exigió al arquero Olivera y una pelota salvada en la línea por la defensa cordobesa.

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Colón era superior, presionaba alto y asfixiaba a un Racing que apenas resistía. Sin embargo, tras la salida del defensor Aranda por lesión (el partido estuvo detenido por varios minutos), el ritmo bajó y el visitante comenzó a encontrar espacios.

Un trámite cambiante entre Colón y Racing de Córdoba

Racing se adelantó y generó peligro, primero con Chamorro y luego con Rinaudo. Incluso tuvo la más clara a los 22 minutos, cuando Córdoba quedó de frente al arco, pero Tomás Paredes respondió de gran manera.

El Sabalero entró en una meseta, perdió claridad y el partido se emparejó. Sobre el final del primer tiempo, la visita volvió a avisar con un remate de Chamorro que se estrelló en el palo.

Lago, desde los doce pasos

En el complemento, Colón intentó recuperar protagonismo. A los 9 minutos, Bonansea tuvo una inmejorable chance tras una asistencia de Marcioni, pero definió desviado.

Nacho Lago.jpg Nacho Lago, de penal, le dio la victoria a Colón en un durísimo partido ante Racing de Córdoba. UNO Santa Fe / José Busiemi

La llave se abrió a los 14 minutos: una gran acción de Conrado Ibarra derivó en un penal tras una infracción de Emanuel Díaz. Tras una breve discusión con el Tanque Bonansea que quería hacerse cargo, Ignacio Lago se paró desde los 12 pasos y convirtió con un remate cruzado para el 1-0.

Paredes, figura en el momento justo

Con la ventaja, el partido se acomodó para Colón, aunque no logró liquidarlo. Bonansea volvió a fallar en situaciones claras y el resultado quedó abierto.

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Por el gol del jugador de Colón ante Racing de Córdoba. pic.twitter.com/UkMPLlB5YN — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) April 12, 2026

Racing fue con lo que tenía, incluso con el ingreso de Ricardo Centurión para buscar peso ofensivo. Pero allí apareció la figura de Paredes, que respondió con solvencia en cada intervención, incluido un mano a mano clave en el final.

Tres puntos que valen más que tres

El triunfo dejó sensaciones positivas. Colón fue superior en gran parte del partido, aunque también sufrió ante un rival que nunca se entregó.

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Con esta victoria, el Sabalero se cortó en la cima de la Zona A, sacando tres puntos de ventaja sobre Defensores de Belgrano y Deportivo Morón.

Más allá del resultado, el equipo volvió a mostrar carácter y personalidad en un partido exigente. Y en Santa Fe, la ilusión crece: Colón se consolida como serio candidato al ascenso y su gente ya empieza a soñar en grande.

Formaciones de Colón y Racing de Córdoba

Colón (1): 1-Tomás Paredes; 4-Mauro Peinipil, 2-Pier Barrios, 6-Federico Rasmussen y 3-Conrado Ibarra; 5-Federico Lértora y 7-Matías Muñoz; 11-Julián Marcioni, 8-Ignacio Antonio y 10-Ignacio Lago; 9-Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Racing de Córdoba (0): 1-Brian Olivera; 4-Raúl Chamorro, 2-Gabriel Aranda, 6-Matías Sánchez y 3-Emanuel Díaz; 8-Santiago Rinaudo, 5-Alan Olinick, 7-Gaspar Vega y 10-Matías Machado; 11-Leandro Córdoba y 9-Pablo Chavarría. DT: Ramiro Torres y Pablo Motta.

Gol: ST 16' Ignacio Lago, de penal (C).

Cambios: PT 9' Marcio Gómez x Aranda (RC); 25' Emanuel Beltrán x Peinipil (C); ST 0' Matías Godoy x Muñoz (C), Facundo Juárez x Díaz (RC) y Luciano Viano x Chamorro (RC); 23' Ricardo Centurión x Vega (RC); 32' Agustín Toledo x Lago (C), 37' Lucas Cano x Marcioni (C) y 39' Francisco Monticelli x Machado (RC).

Amonestados: Peinipil, Antonio (C); Centurión, Chamorro (RC).

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Joaquín Gil.