Angélica, la dueña de un comercio ubicado en Av. Peñaloza 7730, en barrio Las Flores II, expresó su bronca tras sufrir su segundo intento de robo en una semana. En diálogo con el móvil de UNO 106.3 indicó que en dos oportunidades delincuentes le rompieron los vidrios y cerraduras del local, aunque no llegaron a ingresar. Junto con su marido abrieron el lugar el jueves. "No conseguimos trabajo y hacemos esto para poder subsistir", expresó.

robo comercio las flores II (1).jpg

El otro episodio se produjo este lunes: "A las 7.30 llamó el dueño de lugar y avisó que estaban los vidrios rotos, llegué y me encontré con toda la vidriera rota, el mueble exhibidor también estaba roto. Quisieron barretear la reja y como se ve que no pudieron rompieron los vidrios".

"Tengo amargura porque no nos dejan trabajar, lamentablemente así estamos. La policía está a la vuelta, dicen que pasó un patrullero y le dejó dicho a un vecino de acá al lado que cuando se presenten los dueños vayan porque habían visto que a las 3.30 que los vidrios estaban rotos. La comisaría tiene mi teléfono porque hice la denuncia del robo anterior, no sé por qué no me avisaron tampoco. Somos grandes, mi marido tiene 65 años y yo 58, no conseguimos trabajo y hacemos esto para poder subsistir, no hay otra cosa, también soy discapacitada, así que te imaginarás la bronca y la impotencia que tengo", cerró.

