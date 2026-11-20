La tormenta provocó importantes daños en distintos barrios de la ciudad, con cientos de árboles caídos, voladuras de techos y cortes de servicios. El Municipio desplegó un operativo para atender las emergencias y asistir a las familias afectadas.

La ciudad de Rafaela atraviesa las consecuencias de un fuerte temporal que durante la noche de este viernes provocó importantes daños materiales en distintos sectores. El oeste de la ciudad y el barrio 9 de Julio fueron las zonas más afectadas, aunque también se registraron inconvenientes en otros puntos.

En diálogo con Radio ADN, el intendente Leonardo Viotti describió la situación y explicó que el fenómeno meteorológico sorprendió a la ciudad, ya que no había sido anticipado por los radares ni por los sistemas de alerta temprana.

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"Les pido a los vecinos paciencia y voluntad, es una tormenta que no esperábamos", expresó el mandatario, quien destacó el trabajo de los equipos municipales desplegados para atender las consecuencias del temporal.

Según los registros de la estación meteorológica municipal, que también presentó dificultades de funcionamiento por los cortes de energía, se registraron ráfagas de viento de hasta 55 kilómetros por hora y 18,5 milímetros de lluvia.

La tormenta ingresó desde el suroeste y avanzó inicialmente sobre los barrios del oeste, para luego alcanzar barrio 9 de Julio. Entre los principales daños se contabilizaron cientos de árboles y ramas caídas, voladuras de techos, roturas de tapiales y cables desprendidos. También hubo complicaciones en los servicios de electricidad, internet y comunicaciones.

Imágenes del temporal en Rafela gentileza

Temporal en Rafaela: despliegan un operativo municipal para atender las emergencias

Frente a este escenario, Viotti confirmó que distintas áreas del Municipio trabajan en las calles para recuperar progresivamente la normalidad. Los equipos de Espacios Verdes, Servicios Públicos y Desarrollo Humano, entre otras dependencias, participan del operativo.

Las primeras tareas están concentradas en atender las situaciones de emergencia, retirar árboles y ramas que obstruyen las calles y eliminar elementos que puedan representar un peligro para los vecinos.

Además, se realizan trabajos de limpieza y destape de bocas de tormenta, afectadas por la acumulación de hojas y restos de árboles. En paralelo, los equipos sociales llevan adelante relevamientos para identificar a las familias que necesitan asistencia.

Hasta el momento de la entrevista, el Municipio había relevado 13 familias afectadas en el sector oeste y otras dos en barrio 9 de Julio. El intendente señaló que la evaluación continuará durante las próximas horas para determinar la magnitud de los daños y establecer si será necesario reforzar los recursos disponibles.

En ese marco, confirmó que mantiene contacto con el gobernador de Santa Fe y que se está elaborando un informe sobre las consecuencias del fenómeno. También adelantó que se analizará junto al Concejo Municipal la posibilidad de declarar la emergencia, si la situación lo requiere.

El pedido de Viotti a los vecinos: paciencia y precaución

El intendente remarcó que el operativo tiene un orden de prioridades y pidió comprensión a la comunidad frente a la cantidad de situaciones que deben atenderse.

"Primero son las emergencias, las urgencias y despejar las calles para recuperar la normal circulación", explicó. También valoró la colaboración de los vecinos que comenzaron a limpiar sus veredas, juntar ramas y despejar las bocas de tormenta.

Para comunicar reclamos o situaciones que requieran intervención municipal, recordó que están disponibles el 147 y la Guardia Urbana. Sin embargo, advirtió que las líneas pueden encontrarse saturadas por la gran cantidad de llamados y pidió volver a intentar la comunicación cuando no se obtenga respuesta.

En materia de prevención, Viotti solicitó evitar el ingreso a plazas y espacios verdes que todavía no fueron acondicionados y mantener distancia de los cables caídos, incluso cuando aparentemente no tengan electricidad.

También recomendó circular con extrema precaución, especialmente en motocicletas y bicicletas, debido a la presencia de ramas, hojas y restos de árboles sobre las calzadas.

Evaluarán los árboles y continuarán con la asistencia a las familias

Durante la entrevista, Viotti también respondió a los reclamos de vecinos que habían solicitado previamente la extracción o revisión de árboles. Al respecto, explicó que el Municipio realiza evaluaciones técnicas y que algunas intervenciones requieren autorizaciones provinciales.

Además, señaló que no todos los problemas pueden anticiparse, ya que algunos ejemplares que exteriormente parecen encontrarse en buenas condiciones pueden presentar deterioro interno y sufrir desprendimientos ante la fuerza del viento.

Por último, aclaró que la asistencia municipal estará especialmente dirigida a las familias cuya situación económica y social requiera la intervención del Estado.

Mientras tanto, las prioridades seguirán siendo garantizar la seguridad, recuperar los espacios públicos y restablecer la circulación. Los trabajos continuarán durante los próximos días, en un operativo que demandará personal y recursos para reparar los daños que dejó el temporal en Rafaela.