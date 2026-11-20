Los procedimientos se realizaron durante la tarde y la noche del miércoles en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe, tras denuncias por maltrato animal y avisos al 911. La vaca estaba en grave estado de salud y los ejemplares silvestres quedaron bajo resguardo.

La Policía rescató una vaca desnutrida y puso a salvo una cría de chajá y cinco huevos de serpiente.

La Policía Ecológica de Santa Fe llevó adelante una serie de procedimientos en distintos puntos de la ciudad para atender situaciones de maltrato animal y protección de la fauna silvestre . Las intervenciones se realizaron durante la tarde y la noche del miércoles 19 de noviembre, tras llamados al servicio de emergencias 911 y denuncias particulares.

Los operativos contaron con la participación de distintas áreas especializadas, entre ellas Fauna, la Guardia Rural Los Pumas, guardavidas de la Costanera y la ONG SOS Caballos .

La vaca rescatada por personal policial gentileza

Uno de los casos más graves se registró durante la noche, cuando los efectivos intervinieron ante una denuncia por supuesto maltrato y abandono animal. Al llegar al lugar, acompañados por un médico veterinario, encontraron una hembra bovina de aproximadamente 24 meses en estado crítico.

El animal estaba echado, en posición de decúbito esternal, y presentaba una herida en uno de sus miembros, además de desnutrición, anemia y debilidad generalizada, con riesgo de vida.

Ante la gravedad del cuadro, el fiscal en turno ordenó el secuestro del bovino y su traslado a otro espacio para recibir atención veterinaria. El procedimiento se concretó con la colaboración de la Guardia Rural Los Pumas y la organización SOS Caballos. Por el momento, no se adoptaron medidas contra el presunto propietario.

Rescataron una cría de chajá en la Costanera Este

Otro de los procedimientos se desarrolló durante la tarde en la Costanera Este de Santa Fe, luego de un aviso al 911 por la presencia de un ave silvestre en el agua.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, los guardavidas de la zona ya habían resguardado preventivamente a una cría de chajá que se desplazaba a la deriva entre camalotes.

El ejemplar fue entregado al personal policial, que lo colocó en una jaula y dio intervención al área de Fauna para recibir indicaciones sobre su cuidado y protección.

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Hallaron cinco huevos de serpiente en la zona del Faro

La tercera intervención tuvo lugar en inmediaciones del Faro de la Costanera santafesina, donde se había detectado la presencia de una serpiente junto a cinco huevos.

Al arribar, los agentes constataron que el sector estaba delimitado preventivamente con cintas de peligro. En coordinación con la Jefatura de la dependencia y el área de Fauna, se organizó el retiro de los huevos.

Los cinco huevos fueron trasladados al área veterinaria del Centro de Rescate, Protección y Conservación de Fauna Silvestre La Esmeralda, donde recibirán la atención correspondiente.

En tanto, la serpiente adulta ingresó en un orificio y los efectivos perdieron contacto visual con el ejemplar.

Una vez finalizadas las tareas, el personal volvió a colocar cintas de peligro para advertir a los transeúntes y evitar posibles incidentes. Además, informó el cierre del operativo a la Central 911.

Los tres procedimientos permitieron dar respuesta a distintas situaciones de vulnerabilidad animal en la ciudad de Santa Fe, con intervenciones destinadas tanto a la asistencia de animales domésticos como a la preservación de especies silvestres.