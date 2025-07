El legado de la Locomotora: "Ella va a hacer milagros, como lo hizo en vida"

Durante la entrevista, Alexis recordó las últimas horas junto a su madre, quien sufrió un ACV isquémico el pasado 14 de julio y permaneció internada en el Hospital Cullen hasta su fallecimiento el lunes 28.

“El martes 15 la encontré consciente. Pude decirle que la quería, que se iba a recuperar. Ese fue mi momento más especial. Me pude despedir de ella”, relató con emoción.

“Va a hacer milagros”

Una de las declaraciones más llamativas de Alexis fue la convicción con la que aseguró que la figura de su madre se convertirá en una referencia espiritual para muchas personas: “Aunque no lo crean, ella va a hacer milagros. La gente ya lo decía cuando estaba viva: les ayudaba a levantarse de la cama, a alejarse de parejas violentas, a bajar de peso, a aprobar materias. Eso está registrado en sus redes sociales. Lo va a seguir haciendo, ahora desde otro lugar”.

Denuncia y dolor familiar

Sobre la denuncia que impidió el proceso de cremación de los restos de la boxeadora, Alexis fue categórico: “Es un calvario para nosotros. No conocemos al denunciante. Es alguien que vive en Mendoza, nació en Chile, y tiene antecedentes de hacer acusaciones seriales. Como dijo nuestro abogado, parece que busca cinco minutos de fama. No entendemos nada”. Además, lamentó que la figura de su madre, que tanto hizo por el deporte, la salud y causas sociales, “no pueda descansar en paz”.

El último video de la Locomotora El último video motivacional de la Locomotora, unos días antes de sufrir el ACV redes sociales

Alejandra Oliveras no solo fue una referente del boxeo nacional e internacional, sino que también incursionó en la política como convencional constituyente, con un proyecto que impulsaba una ley del deporte. Aunque su partida fue abrupta, sus hijos y allegados aseguraron que continuarán su camino.

“Dijimos que vamos a continuar con su legado. Para nosotros sería un orgullo que se concrete el monumento en Santo Tomé. Sería un símbolo para la salud, el deporte y los sueños de mucha gente”.

Cruce con Granata

Por último, Alexis se refirió a la polémica generada por Amalia Granata en relación a la banca de su madre como convencional constituyente:

“Fue algo inhumano lo que hizo. Ya se había desestimado su pedido. Fue el único partido que no apoyó a mi mamá. Pero ella cumplía todos los requisitos legales, y hay muchas pruebas que lo demuestran”.

