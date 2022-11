El malestar de "Padres Organizados" ante la falta de definiciones sobre el calendario escolar

Desde Padres Organizados aseguran que la confusión "tiene como efecto una aplicación desigual de la Resolución Ministerial" en cuanto a la cantidad de días de clases según la escuela. A su vez, postularon que "como resultado no se podrá cumplir con el piso mínimo de 190 días de clases para el ciclo lectivo 2022 que se había comprometido en un principio".

Embed SANTA FE | Mientras el Ministerio de Educación confirmó que las clases terminarán el 23 de diciembre, desde el gremio afirman que hay otros factores que dependen de la organización y decisión de los directivos de cada escuela https://t.co/yYTvFWUA7b — Uno Santa Fe (@unosantafe) November 7, 2022

"Este compromiso, fue cumplido en otras jurisdicciones. Un ejemplo de ello, es CABA. Allí tuvieron 196 días de clases en 2021, 192 en 2022 y ya asumieron el compromiso en el calendario 2023 para cumplir con 192 días de clases también", advirtieron al respecto.

El mayor problema que se fundamenta es la brecha existente entre los alumnos de escuelas distintas que, por cuestiones de adhesión o no a medidas de fuerza asistieron de manera dispar a clases. Sobre esto, Padres Organizados consideró: "Cabe aclarar que no todos los niños y niñas están en la misma situación: mientras algunos suman 133 días de clases hasta el cierre de tercer bimestre de este año, otros, afectados por los días de Paro, tuvieron 113, días de clases. Un mes menos de clases. Una brecha que se hace cada vez más grande si lo analizamos en el contexto de Pandemia en el que un gran porcentaje no accedió a clases virtuales".

"Desde Padres Organizados, no pedimos magia. Pedimos un plan. Queremos saber como están planificando el 2023, como evitarán los días de Paro en Marzo en un contexto económico que ya sabemos que será difícil en el año próximo. Sentimos que el gobierno provincial abandono al tema educativo, ya que muestra una improvisación constante", concluyeron los padres en su escrito.