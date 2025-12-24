El mensaje de Navidad de Pullaro, para que la provincia "invencible" de Santa Fe se convierta en "la imparable" En la previa a la Nochebuena, el gobernador santafesino envió un saludo desde Esperanza, con buenos augurios para el año entrante también 24 de diciembre 2025 · 13:03hs

Este miércoles por la mañana, en la previa de Nochebuena, el gobernador Maximiliano Pullaro, envió su mensaje de Navidad desde Esperanza, “la primera colonia agrícola organizada”, según destacó él mismo en el comienzo de su mensaje.

Con un arbolito de Navidad gigante de fondo, el mandatario deseó que cada vecino pase una linda noche y auguró también un “gran 2026 para que la provincia invencible de Santa Fe se transforme en la provincia imparable de Santa Fe”.

Quiero mandarles un abrazo grande a cada santafesino y santafesina.

Que sea un momento de encuentro, de paz y de compartir con la familia y los seres queridos.



Que el 2026 nos encuentre con más esperanza, más trabajo y más ganas de seguir construyendo una provincia mejor entre… pic.twitter.com/PQ96XzIGLr — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) December 24, 2025 “Quiero mandarles un abrazo grande a cada santafesino y santafesina. Que sea un momento de encuentro, de paz y de compartir con la familia y los seres queridos. Que el 2026 nos encuentre con más esperanza, más trabajo y más ganas de seguir construyendo una provincia mejor entre todos. Feliz Navidad”, deseó.