El mes de agosto de 2025 fue el tercero más lluvioso de los últimos 120 años en la ciudad de Santa Fe

Con un acumulado total de 164,5 milímetros, este mes se ubica como el agosto más lluvioso de los últimos 16 años. La mayor parte cayó en apenas dos jornadas.

El mes de agosto 2025 se convirtió en uno de los más lluviosos de la historia en la ciudad de Santa Fe , de acuerdo con los registros del Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL .

Con un acumulado total de 164,5 milímetros , este mes se ubica como el agosto más lluvioso de los últimos 16 años y el que registra el mayor caudal de lluvias desde comienzos de la década del ’70 .

El análisis histórico que realiza el CIM desde 1905 permite dimensionar la magnitud de este registro. Si bien agosto de 2025 presenta cifras excepcionales, no es el récord absoluto: el máximo histórico continúa siendo el de 1922, cuando se registraron 196,5 milímetros, seguido por 1967, con 173 milímetros.

De este modo, el reciente mes se ubica en el tercer lugar dentro de la serie histórica de más de un siglo de datos.

clima lluvia.jpg Jose Busiemi

165 milímetros en apenas dos jornadas

Los especialistas del CIM explicaron que este comportamiento no solo sorprende por la cantidad total acumulada, sino también por la forma en que se concentraron las lluvias. Señalaron que la mayor parte de los 164,5 milímetros cayó en apenas dos jornadas, mientras que los otros tres días con precipitaciones tuvieron registros prácticamente insignificantes. Además, advirtieron que, a diferencia de otros episodios históricos, las lluvias de este año no se caracterizaron por intensidades extremas.

“Si comparamos con eventos del pasado, como el ocurrido el 19 de agosto de otros años, las precipitaciones actuales no alcanzaron las mismas tasas de intensidad”, indicaron.

Comparación de agosto 2025 con otros años

El contraste con otros agostos recientes es notable. En 2012, por ejemplo, se habían registrado 121,8 milímetros, lo que hasta ahora constituía el mes más lluvioso de los últimos tiempos. También 2015 y 2017 presentaron acumulados significativos, con 94,2 y 91,5 milímetros, respectivamente.

En años como 2014 y 2023 no se midió ninguna precipitación, mientras que en 2020 apenas se alcanzaron 3 milímetros. Esta alternancia entre períodos de sequía extrema y episodios de lluvias abundantes refleja un comportamiento cada vez más variable en el régimen de precipitaciones para la región.