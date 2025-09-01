Uno Santa Fe | Santa Fe | agosto

El mes de agosto de 2025 fue el tercero más lluvioso de los últimos 120 años en la ciudad de Santa Fe

Con un acumulado total de 164,5 milímetros, este mes se ubica como el agosto más lluvioso de los últimos 16 años. La mayor parte cayó en apenas dos jornadas.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

1 de septiembre 2025 · 21:09hs
El mes de agosto de 2025 fue el tercero más lluvioso de los últimos 120 años en la ciudad de Santa Fe

José Busiemi

El mes de agosto 2025 se convirtió en uno de los más lluviosos de la historia en la ciudad de Santa Fe, de acuerdo con los registros del Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL.

Con un acumulado total de 164,5 milímetros, este mes se ubica como el agosto más lluvioso de los últimos 16 años y el que registra el mayor caudal de lluvias desde comienzos de la década del ’70.

El análisis histórico que realiza el CIM desde 1905 permite dimensionar la magnitud de este registro. Si bien agosto de 2025 presenta cifras excepcionales, no es el récord absoluto: el máximo histórico continúa siendo el de 1922, cuando se registraron 196,5 milímetros, seguido por 1967, con 173 milímetros.

De este modo, el reciente mes se ubica en el tercer lugar dentro de la serie histórica de más de un siglo de datos.

clima lluvia.jpg

165 milímetros en apenas dos jornadas

Los especialistas del CIM explicaron que este comportamiento no solo sorprende por la cantidad total acumulada, sino también por la forma en que se concentraron las lluvias. Señalaron que la mayor parte de los 164,5 milímetros cayó en apenas dos jornadas, mientras que los otros tres días con precipitaciones tuvieron registros prácticamente insignificantes. Además, advirtieron que, a diferencia de otros episodios históricos, las lluvias de este año no se caracterizaron por intensidades extremas.

“Si comparamos con eventos del pasado, como el ocurrido el 19 de agosto de otros años, las precipitaciones actuales no alcanzaron las mismas tasas de intensidad”, indicaron.

Comparación de agosto 2025 con otros años

El contraste con otros agostos recientes es notable. En 2012, por ejemplo, se habían registrado 121,8 milímetros, lo que hasta ahora constituía el mes más lluvioso de los últimos tiempos. También 2015 y 2017 presentaron acumulados significativos, con 94,2 y 91,5 milímetros, respectivamente.

En años como 2014 y 2023 no se midió ninguna precipitación, mientras que en 2020 apenas se alcanzaron 3 milímetros. Esta alternancia entre períodos de sequía extrema y episodios de lluvias abundantes refleja un comportamiento cada vez más variable en el régimen de precipitaciones para la región.

agosto Santa Fe lluvias
Noticias relacionadas
Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Colón lleva seis sin ganar y está cada vez más incómodo en la tabla del grupo B

Colón lleva seis sin ganar y está cada vez más incómodo en la tabla del grupo B

La Convención aprobó la autonomía municipal y la ciudad de Santa Fe podrá tener su carta magna

La Convención aprobó la autonomía municipal y la ciudad de Santa Fe podrá tener su carta magna

El mes de agosto de 2025 fue el tercero más lluvioso de los últimos 120 años en la ciudad de Santa Fe

El mes de agosto de 2025 fue el tercero más lluvioso de los últimos 120 años en la ciudad de Santa Fe

Último Momento
Colón lleva seis sin ganar y está cada vez más incómodo en la tabla del grupo B

Colón lleva seis sin ganar y está cada vez más incómodo en la tabla del grupo B

La Convención aprobó la autonomía municipal y la ciudad de Santa Fe podrá tener su carta magna

La Convención aprobó la autonomía municipal y la ciudad de Santa Fe podrá tener su carta magna

El mes de agosto de 2025 fue el tercero más lluvioso de los últimos 120 años en la ciudad de Santa Fe

El mes de agosto de 2025 fue el tercero más lluvioso de los últimos 120 años en la ciudad de Santa Fe

Gimnasia (LP) venció a Atlético Tucumán y se mete en zona de clasificación en el grupo B

Gimnasia (LP) venció a Atlético Tucumán y se mete en zona de clasificación en el grupo B

Reordenamiento de comisarías: retiraron más de 40 autos y 300 motos de la Seccional 8ª en Bº Guadalupe

Reordenamiento de comisarías: retiraron más de 40 autos y 300 motos de la Seccional 8ª en Bº Guadalupe

Ovación
Colón lleva seis sin ganar y está cada vez más incómodo en la tabla del grupo B

Colón lleva seis sin ganar y está cada vez más incómodo en la tabla del grupo B

El clásico de semifinales entre Colón y Unión en la Copa Santa Fe será en el Brigadier López

El clásico de semifinales entre Colón y Unión en la Copa Santa Fe será en el Brigadier López

Marcelo Estigarribia pasó a ser el goleador de Unión en el Clausura

Marcelo Estigarribia pasó a ser el goleador de Unión en el Clausura

Hilbert y Alonso defendieron su gestión tras el reclamo de Farías: Todo está documentado

Hilbert y Alonso defendieron su gestión tras el reclamo de Farías: "Todo está documentado"

Unión haría un nuevo intento para torcer la decisión de Dómina

Unión haría un nuevo intento para torcer la decisión de Dómina

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional