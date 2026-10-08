La directora provincial de Promoción y Prevención de la Salud, Analía Chumpitaz, confirmó que el brote registrado en un establecimiento educativo de Rafaela es actualmente el único activo en la provincia. Señaló que no se registraron casos graves y explicó que los afectados pertenecen, principalmente, a cohortes que no estaban incluidas en la vacunación obligatoria incorporada en 2013.

El Ministerio de Salud aseguró que el brote de varicela en Rafaela está "controlado" y explicó por qué aparecen estos casos

La situación por los casos de varicela registrados en un establecimiento educativo de Rafaela está “controlada” , según confirmó la directora provincial de Promoción y Prevención de la Salud, Analía Chumpitaz. La funcionaria señaló que se trata actualmente del único brote activo en la provincia y destacó el trabajo articulado entre los sectores público y privado.

Chumpitaz explicó que la aparición de estos brotes “es algo esperable y que ocurre todos los años” y vinculó la situación con la incorporación de la vacuna contra la varicela al calendario obligatorio y gratuito a partir de octubre de 2013.

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“Lo que nos está ocurriendo este año es que, justamente, los nacidos previamente al 2013 son los que están afectados”, explicó la funcionaria.

En este sentido, recordó que se considera brote cuando se registran más de cinco casos en un mismo establecimiento, situación que además es de notificación obligatoria. En el caso de Rafaela, donde ya fueron informados 17 casos, se activó el trabajo conjunto entre las distintas áreas de Salud.

“En este momento el único brote que tenemos activo es este de Rafaela, que se ha trabajado de manera articulada entre el sector público con el privado, no hay casos graves y la verdad es que se está trabajando muy bien y está el brote controlado”, sostuvo Chumpitaz en declaraciones a la emisora LT10.

No hay otros brotes activos informados

Consultada por situaciones similares advertidas en instituciones educativas de la ciudad de Santa Fe, la directora provincial aclaró que hasta el momento no existen reportes de otros brotes que superen los cinco casos.

La funcionaria remarcó además que, independientemente de que se trate de establecimientos públicos o privados, las autoridades sanitarias deben intervenir ante la aparición de casos.

“La salud pública es la salud de todos y de todas”, afirmó, y destacó la importancia de la articulación entre el sector público, el privado, Epidemiología y el programa de Inmunizaciones.

Chumpitaz recordó también que durante julio se registró otro brote en la ciudad de Rosario, que actualmente ya no se encuentra activo.

Cómo se contagia y cuáles son los síntomas

La directora provincial explicó que la varicela es una enfermedad muy contagiosa, que puede transmitirse a través de las gotitas que se producen al hablar, toser o estornudar, especialmente en espacios cerrados.

Ante la aparición de síntomas, recomendó evitar la concurrencia a lugares donde haya otras personas y realizar rápidamente la consulta correspondiente.

La enfermedad comienza generalmente con fiebre y manchas en la piel, que luego se transforman en vesículas y finalmente en costras. Cuando todas las lesiones se encuentran en esa última etapa, la persona deja de contagiar.

Sin embargo, existe una particularidad que puede dificultar la prevención: la varicela puede transmitirse entre 24 y 48 horas antes de la aparición de los síntomas.

Para regresar a la escuela, Chumpitaz señaló que es necesario contar con certificación médica, diagnóstico y alta médica, que permita determinar que la persona ya no representa un riesgo de contagio.

La importancia de completar el esquema de vacunación

La funcionaria recordó que el esquema de vacunación contra la varicela contempla dos dosis: una a los 15 meses y otra al ingreso escolar.

Si bien señaló que la cobertura es buena, insistió en la importancia de revisar que el esquema de vacunación esté completo, especialmente en los niños y niñas incluidos en el calendario obligatorio.

Respecto de los adultos que no recuerdan haber tenido varicela ni contar con la vacuna, Chumpitaz explicó que existen situaciones particulares que requieren consulta médica, especialmente en personas inmunosuprimidas y embarazadas.

En caso de dudas sobre si una persona tuvo la enfermedad, el médico puede solicitar un estudio de laboratorio para determinar si existe inmunidad. La funcionaria explicó además que haber tenido varicela genera inmunidad de por vida.

Qué hacer ante la fiebre y la picazón

Ante la aparición de la enfermedad, Chumpitaz recomendó no automedicarse. Para la fiebre mencionó el uso de paracetamol y remarcó especialmente que no debe utilizarse aspirina frente a enfermedades virales.

También señaló que pueden indicarse antihistamínicos para disminuir la picazón y evitar el rascado de las lesiones, aunque aclaró que el tratamiento debe ser indicado por un profesional.

Además, mencionó el aciclovir, un medicamento antiviral que, administrado durante los primeros días y bajo indicación médica, puede ayudar a disminuir la aparición de nuevas lesiones y la posibilidad de cuadros más graves.

En cuanto a la evolución de la enfermedad, explicó que generalmente dura entre cuatro y cinco días, aunque puede extenderse hasta una semana, y que hasta el momento no se registraron casos internados vinculados con el brote de Rafaela.

Ante determinados signos de alarma, como fiebre que persiste más de una semana, lesiones con signos de sobreinfección o falta de alimentación en niños pequeños, recomendó realizar una consulta médica.