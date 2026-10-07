Uno Santa Fe | Santa Fe | varicela

Brote de varicela en Rafaela: confirman 17 casos en una escuela secundaria y activan estrategia de vacunación preventiva

Las autoridades del Nodo de Salud Rafaela coordinan acciones con el establecimiento educativo tras detectar los contagios en alumnos de primer y tercer año. Ofrecen dosis de emergencia a contactos estrechos para frenar la propagación de la enfermedad.

7 de octubre 2026 · 10:09hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Brote de varicela en Rafaela: confirman 17 casos en una escuela secundaria y activan estrategia de vacunación preventiva

Brote de varicela en Rafaela: confirman 17 casos en una escuela secundaria y activan estrategia de vacunación preventiva

La Región de Salud Nodo Rafaela confirmó 17 casos de varicela entre estudiantes de primero a tercer año de una escuela de la ciudad. Ante la aparición de los primeros contagios, las autoridades sanitarias coordinaron acciones con la institución educativa y las familias para prevenir nuevos casos.

Los primeros fueron detectados a partir de los certificados médicos presentados por los estudiantes en la escuela. A partir de esa situación, la institución comunicó la información a las autoridades de Salud para activar el seguimiento correspondiente.

LEER MÁS: Un álbum de figuritas y una miniserie: la estrategia del Gobierno de Santa Fe para recuperar la vacunación en más de 400.000 chicos

La directora de la Región de Salud Nodo Rafaela, Mariela Talani, aclaró que hasta el momento no se registraron casos de varicela en otras escuelas de la ciudad.

Qué medidas se adoptaron ante los casos de varicela

Desde la escuela se estableció contacto con las familias para reforzar las principales medidas de prevención, entre ellas la importancia del diagnóstico precoz y el aislamiento de los estudiantes afectados para evitar la propagación de la enfermedad.

Talani explicó que se trata principalmente de un grupo de adolescentes que nació antes de la incorporación de la vacuna contra la varicela al Calendario Nacional de Vacunación.

La vacuna fue incorporada oficialmente al calendario en 2013. Según indicó la funcionaria, aproximadamente la mitad de los adolescentes de esa franja etaria cuenta actualmente con alguna dosis, ya que algunos pediatras habían comenzado a recomendarla incluso antes de su incorporación oficial.

En ese sentido, Talani explicó que quienes cuentan con una dosis de la vacuna suelen desarrollar formas más leves de la enfermedad, mientras que no se estarían registrando casos entre quienes tienen dos dosis.

Analizan una estrategia de vacunación preventiva

Ante la aparición de los primeros contagios, el Ministerio de Salud también analiza la implementación de una estrategia de prevención secundaria dentro de la institución.

En dos cursos en los que el primer caso fue detectado hace menos de cinco días, se está ofreciendo una dosis de la vacuna contra la varicela a aquellos estudiantes que no cuentan con ninguna dosis y no presentan síntomas.

La medida apunta a reducir el riesgo de nuevos contagios y evitar que el brote se extienda dentro de la comunidad educativa.

Desde Salud remarcaron la importancia de que las familias permanezcan atentas ante la aparición de síntomas compatibles con varicela y consulten con un profesional de la salud ante cualquier sospecha.

varicela alerta Rafaela escuela
Noticias relacionadas
En Santa Fe hay 500 mil hogares alquilados: Provincia renovó su plan de créditos a tasa cero

De un millón y medio de hogares que hay Santa Fe, 500 mil son alquilados: Provincia y su ayuda a inquilinos

Éxito del Plan Especial de Pagos en Santa Fe: más de 47.000 contribuyentes regularizaron sus deudas tributarias. Patentes lideró el ranking.

Patentes e impuestos inmobiliarios lideraron el plan especial de pagos del Gobierno de Santa Fe: fueron más de 47.800 las adhesiones

Ciencia Sur volvió a conectar educación, tecnología y producción en Tecnolagos

Ciencia Sur volvió a conectar educación, tecnología y producción en Tecnolagos

Con una atractiva cartelera artística se presentó en Ambrosetti la 11° Fiesta de la Confraternidad 2026  

Con una atractiva cartelera artística se presentó en Ambrosetti la 11° Fiesta de la Confraternidad 2026

Lo último

La Provincia convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos en el marco del Plan de Seguridad

La Provincia convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos en el marco del Plan de Seguridad

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Desde el Gobierno santafesino volvieron a presionar a Gutiérrez: La renovación de la Corte es el oxígeno que se necesita

Desde el Gobierno santafesino volvieron a presionar a Gutiérrez: "La renovación de la Corte es el oxígeno que se necesita"

Último Momento
La Provincia convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos en el marco del Plan de Seguridad

La Provincia convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos en el marco del Plan de Seguridad

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Desde el Gobierno santafesino volvieron a presionar a Gutiérrez: La renovación de la Corte es el oxígeno que se necesita

Desde el Gobierno santafesino volvieron a presionar a Gutiérrez: "La renovación de la Corte es el oxígeno que se necesita"

Así quedó el Ranking FIFA tras la última actualización

Así quedó el Ranking FIFA tras la última actualización

La tajante respuesta del entrenador de Portugal al comunicado de Cristiano Ronaldo

La tajante respuesta del entrenador de Portugal al comunicado de Cristiano Ronaldo

Ovación
El insólito trueque entre Agustín Giay y La Sole en la despedida de Messi

El insólito trueque entre Agustín Giay y La Sole en la despedida de Messi

El posible día en el que Unión visitaría a Deportivo Riestra

El posible día en el que Unión visitaría a Deportivo Riestra

Camino a la cancha: lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

Camino a la cancha: lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

El Grupo Cali explicó qué pasó con su show en la despedida de Messi

El Grupo Cali explicó qué pasó con su show en la despedida de Messi

Messi: 207 partidos, 125 goles y una historia para siempre con la Selección

Messi: 207 partidos, 125 goles y una historia para siempre con la Selección

Policiales
Murió Franco Calabrese, el joven de 22 años baleado en la cabeza en su barbería del barrio San Martín

Murió Franco Calabrese, el joven de 22 años baleado en la cabeza en su barbería del barrio San Martín

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

The King: Michael Jackson Live Experience llega a Santa Fe con un show deslumbrante

"The King: Michael Jackson Live Experience" llega a Santa Fe con un show deslumbrante

Fluya: la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

"Fluya": la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe