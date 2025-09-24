Uno Santa Fe | Santa Fe | Salud

El Ministerio de Salud avanza en una guía integral para prevenir el suicidio y las autolesiones

La cartera sanitaria presentó en Rosario el primer borrador de un protocolo provincial que orientará a equipos sanitarios en la detección temprana, la atención inmediata y el acompañamiento sostenido de personas en crisis. El objetivo es construir redes comunitarias de intervención y contar con estadísticas precisas.

24 de septiembre 2025 · 15:37hs
Con el foco puesto en la prevención del suicidio y las autolesiones, el Ministerio de Salud de Santa Fe presentó en Rosario la versión preliminar de la Guía de Cuidados ante intentos de suicidio, autolesiones y suicidio, un material que busca convertirse en una herramienta clave para los equipos sanitarios de toda la provincia.

La jornada, que se realizó en la Sala Walsh de la sede de Gobierno provincial, reunió a profesionales de efectores públicos, equipos municipales, referentes regionales e integrantes del Órgano de Revisión de Salud Mental, quienes participaron de un espacio de presentación e intercambio con el objetivo de diseñar circuitos de intervención articulados y efectivos.

El secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional, Gonzalo Chiesa, subrayó que la iniciativa se enmarca en una política pública que apunta a descentralizar y regionalizar el abordaje de la salud mental. “Hoy presentamos un material que venimos desarrollando con el objetivo de traducirlo en acciones concretas. Nuestra ministra, Silvia Ciancio, plantea la necesidad de estar cerca de la gente y construir diagnósticos que nos permitan dar soluciones reales a la problemática del suicidio, considerando todas sus aristas y actores”, señaló.

Programa de Prevención del Suicidio: los cuatro mitos que busca derribar la nueva campaña provincial

Por su parte, la subsecretaria de Salud Mental, Liliana Olguin, valoró el encuentro como un paso clave en la elaboración de la herramienta. “Es un gran día porque podemos trabajar con la guía y avanzar en un flujograma de atención. La prevención del suicidio no se reduce a una fecha: por eso, tras el Día Internacional, seguimos con este proceso junto a los equipos en la etapa final del diseño”, explicó.

La coordinadora del Programa Provincial de Abordaje del Suicidio, Cristina Gentile, detalló que el documento tendrá dos partes: una teórica, que aborda el suicidio como un fenómeno complejo y global, y otra práctica, con orientaciones concretas sobre cómo actuar frente a intentos o autolesiones. “La guía propone pensar cómo acompañar a alguien en crisis, estar atentos a los factores de riesgo, garantizar el seguimiento y trabajar también en la postvención, es decir, en lo que ocurre después de un suicidio consumado. Además, incluye un marco legal específico para niñas, niños y adolescentes”, explicó.

Gentile remarcó también la importancia del registro y la calidad de la información, adelantando que el sistema incorporará nuevos códigos para diferenciar autolesiones de intentos de suicidio, lo que permitirá elaborar estadísticas más precisas y planificar mejor las estrategias de prevención.

Finalmente, la directora provincial de Salud Mental, Victoria Mancini, acompañó la actividad y destacó el objetivo central de la iniciativa: dotar a los equipos sanitarios de una herramienta práctica y construir circuitos coordinados de intervención en toda la provincia, en línea con un enfoque comunitario, integral y sostenido.

Salud suicidio Ministerio Guía
