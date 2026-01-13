Uno Santa Fe | Santa Fe | San Javier

Choque entre dos motos en San Javier: un niño de 3 años fue derivado en código rojo a Santa Fe

Ocurrió en la noche del lunes. Tres personas resultaron heridos, el menor el de mayor gravedad. El video del siniestro

13 de enero 2026 · 10:55hs
Importante choque entre dos motos en San Javier

captura video

Importante choque entre dos motos en San Javier

Un grave accidente se registró en la noche del lunes en la ciudad de San Javier, cuando dos motocicletas colisionaron violentamente en la intersección de Boulevard Teófilo Madrejón y Avenida Hipólito Yrigoyen. El hecho dejó tres personas heridas, entre ellas un menor de 3 años, cuyo estado generó preocupación.

Según se pudo reconstruir de manera preliminar, el choque involucró a una Honda Tornado 250 cc, conducida por un joven de 25 años, y una Motomel 110 cc, manejada por un hombre de 32 años, quien llevaba como acompañante al niño de 3 años.

accidente motos san javier

Grave accidente entre dos motos en San Javier

Como consecuencia del fuerte impacto, los tres ocupantes resultaron lesionados, con heridas de distinta consideración. La situación más delicada fue la del menor, quien debido a la gravedad de su estado de salud fue derivado de urgencia en código rojo al Hospital de Niños Orlando Alassia, en la ciudad de Santa Fe, para recibir atención de mayor complejidad.

En el lugar del accidente intervino rápidamente una ambulancia del Hospital de San Javier, cuyo personal sanitario brindó las primeras curaciones, estabilizó a los heridos y los trasladó al nosocomio local para su evaluación médica inicial.

Efectivos de la Unidad Regional XIV de la Policía de la Provincia de Santa Fe trabajaron en la escena realizando las actuaciones de rigor, el relevamiento del siniestro y el ordenamiento del tránsito, que se vio parcialmente interrumpido durante varios minutos.

Las actuaciones judiciales continúan con el objetivo de determinar la mecánica del choque, mientras se aguarda un parte médico oficial que brinde precisiones sobre la evolución del estado de salud de los lesionados, especialmente del niño internado en Santa Fe.

• LEER MÁS: Inaceptable tragedia: murió un penitenciario que chocó "con un caballo suelto" en la AU Santa Fe–Rosario

San Javier choque motos
Noticias relacionadas
Hantavirus y leptospirosis en Santa Fe son transmitidos por roedores

Situación epidemiológica de Santa Fe: hantavirus y tos convulsa en la mira

Colectivos urbanos 

El Municipio analiza un aumento del boleto de colectivos y busca mantener la tarifa lo más baja posible

el gobernador afirmo que la oferta salarial a los estatales estara atada a los recursos provinciales

El gobernador afirmó que la oferta salarial a los estatales estará atada a los recursos provinciales

Un concejal de Rafaela optó por reducir su salario

Un concejal de Rafaela optó por reducir su salario: quién es y cuánto cobrará

Lo último

El Gobierno provincial busca regular el uso del celular en las aulas para mejorar los aprendizajes

El Gobierno provincial busca regular el uso del celular en las aulas "para mejorar los aprendizajes"

Otra herida innecesaria: Colón vuelve a darle la espalda a uno de sus ídolos

Otra herida innecesaria: Colón vuelve a darle la espalda a uno de sus ídolos

Colón, con día y horario definido para el duelo ante Ferro de la tercera fecha

Colón, con día y horario definido para el duelo ante Ferro de la tercera fecha

Último Momento
El Gobierno provincial busca regular el uso del celular en las aulas para mejorar los aprendizajes

El Gobierno provincial busca regular el uso del celular en las aulas "para mejorar los aprendizajes"

Otra herida innecesaria: Colón vuelve a darle la espalda a uno de sus ídolos

Otra herida innecesaria: Colón vuelve a darle la espalda a uno de sus ídolos

Colón, con día y horario definido para el duelo ante Ferro de la tercera fecha

Colón, con día y horario definido para el duelo ante Ferro de la tercera fecha

Independiente venció a Peñarol y Malcorra marcó su primer gol

Independiente venció a Peñarol y Malcorra marcó su primer gol

Atento River: se definió el futuro de Santino Andino, una de las obsesiones de Gallardo

Atento River: se definió el futuro de Santino Andino, una de las obsesiones de Gallardo

Ovación
Otra herida innecesaria: Colón vuelve a darle la espalda a uno de sus ídolos

Otra herida innecesaria: Colón vuelve a darle la espalda a uno de sus ídolos

Colón, con día y horario definido para el duelo ante Ferro de la tercera fecha

Colón, con día y horario definido para el duelo ante Ferro de la tercera fecha

Unión negocia la salida de Claudio Corvalán, pero aún no hay acuerdo

Unión negocia la salida de Claudio Corvalán, pero aún no hay acuerdo

Asistencias que valen oro en Unión: la Liga Profesional puso en primer plano a Del Blanco

Asistencias que valen oro en Unión: la Liga Profesional puso en primer plano a Del Blanco

Otra vez en la mira de FIFA: Colón y un conflicto que amenaza con una nueva inhibición

Otra vez en la mira de FIFA: Colón y un conflicto que amenaza con una nueva inhibición

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"