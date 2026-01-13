Choque entre dos motos en San Javier: un niño de 3 años fue derivado en código rojo a Santa Fe

Ocurrió en la noche del lunes. Tres personas resultaron heridos, el menor el de mayor gravedad. El video del siniestro

Un grave accidente se registró en la noche del lunes en la ciudad de San Javier , cuando dos motocicletas colisionaron violentamente en la intersección de Boulevard Teófilo Madrejón y Avenida Hipólito Yrigoyen . El hecho dejó tres personas heridas , entre ellas un menor de 3 años , cuyo estado generó preocupación.

Según se pudo reconstruir de manera preliminar, el choque involucró a una Honda Tornado 250 cc , conducida por un joven de 25 años , y una Motomel 110 cc , manejada por un hombre de 32 años , quien llevaba como acompañante al niño de 3 años .

accidente motos san javier Grave accidente entre dos motos en San Javier

Como consecuencia del fuerte impacto, los tres ocupantes resultaron lesionados, con heridas de distinta consideración. La situación más delicada fue la del menor, quien debido a la gravedad de su estado de salud fue derivado de urgencia en código rojo al Hospital de Niños Orlando Alassia, en la ciudad de Santa Fe, para recibir atención de mayor complejidad.

En el lugar del accidente intervino rápidamente una ambulancia del Hospital de San Javier, cuyo personal sanitario brindó las primeras curaciones, estabilizó a los heridos y los trasladó al nosocomio local para su evaluación médica inicial.

Efectivos de la Unidad Regional XIV de la Policía de la Provincia de Santa Fe trabajaron en la escena realizando las actuaciones de rigor, el relevamiento del siniestro y el ordenamiento del tránsito, que se vio parcialmente interrumpido durante varios minutos.

Las actuaciones judiciales continúan con el objetivo de determinar la mecánica del choque, mientras se aguarda un parte médico oficial que brinde precisiones sobre la evolución del estado de salud de los lesionados, especialmente del niño internado en Santa Fe.

