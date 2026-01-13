El gobernador afirmó que la oferta salarial a los estatales estará atada a los recursos provinciales

Pullaro aseguró demás que durante su gestión ningún empleado público cobrará por debajo de la inflación. También cuestionó los paros docentes y priorizó la continuidad de las clases

El gobernador de la provincia de Santa Fe , Maximiliano Pullaro , se refirió al escenario de las paritarias de empleados públicos y dejó una definición clave: “Nunca los trabajadores van a perder contra la inflación durante nuestra gestión”. Según explicó, la oferta salarial se elaborará en función de los recursos disponibles , pero siempre respetando los índices inflacionarios tanto a nivel nacional como provincial.

En ese sentido, Pullaro remarcó que el compromiso del Gobierno provincial es claro y sostenido: garantizar que los salarios acompañen la inflación , aun en un contexto económico complejo. “Dimos la palabra y la vamos a sostener”, enfatizó.

El impacto de la caída de recursos en Santa Fe

El mandatario recordó que, en términos reales, los recursos de la provincia de Santa Fe cayeron un 11,8% en 2025 respecto de 2023, producto de la baja en la recaudación y en la coparticipación federal. A pesar de ese escenario adverso, destacó que la Provincia logró implementar una política salarial por encima de la inflación y mantener una fuerte inversión en obra pública.

“Eso nos permitió sostener el empleo privado vinculado a la obra pública y vamos a seguir trabajando en la misma línea”, sostuvo Pullaro, marcando la continuidad del rumbo económico y laboral.

Cláusula gatillo y postura del Gobierno

Consultado por los reclamos sindicales, especialmente tras las declaraciones del secretario gremial de Sadop Rosario, el gobernador se refirió al debate sobre la cláusula gatillo. Si bien evitó confirmarla explícitamente, reiteró el eje central de la política salarial: los sueldos no caerán por debajo de la inflación.

“Nuestro compromiso es sostener el poder adquisitivo del salario”, aseguró, aunque aclaró que el margen para mejorar los ingresos por encima de la inflación dependerá de una eventual reactivación de la economía nacional.

Educación, paritarias y el rechazo a los paros

Pullaro también vinculó las negociaciones paritarias con el funcionamiento del sistema educativo y fue contundente al señalar que la prioridad del Gobierno es que los chicos estén en las aulas. En ese marco, cuestionó las medidas de fuerza docentes y subrayó el impacto que los paros generan en las familias.

“Las escuelas tienen que funcionar. El aprendizaje es una prioridad y los paros trastocan la cotidianidad de muchas familias que no saben con quién dejar a sus hijos”, expresó el gobernador.

Finalmente, reafirmó que el objetivo central de su gestión es garantizar educación, aprendizaje y previsibilidad, tanto para los trabajadores del Estado como para la comunidad en general.

