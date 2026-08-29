El especialista del Instituto Nacional del Agua, Juan Borus, señaló que las tendencias climáticas anticipan un período húmedo para el Litoral y pidió mantener activos los sistemas de alerta temprana y prevención.

Ante la llegada de El Niño: el INA advierte que los suelos saturados son el mayor riesgo para Santa Fe

El fenómeno de El Niño mantiene bajo seguimiento a especialistas y organismos de emergencia de la provincia de Santa Fe , ante la posibilidad de que genere un escenario de lluvias abundantes durante los próximos meses.

En diálogo con UNO Santa Fe , el ingeniero Juan Borus , hidrólogo y vocero del Instituto Nacional del Agua (INA) , explicó cuál es la situación actual de las principales cuencas y qué puede ocurrir durante el último trimestre de 2026.

Borus remarcó que, desde mediados de julio, comenzó a observarse con mayor claridad que la zona de impacto preferencial de las lluvias se ubica en el tercio este de la Cuenca del Plata, especialmente sobre Río Grande do Sul, Santa Catarina y la cuenca del río Uruguay.

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"Las lluvias están siendo erráticas, no hay un patrón de distribución espacial estable sobre la región", explicó el especialista en diálogo con Fabián Acosta en Mañana UNO, por UNO 106.3. Según detalló, las precipitaciones se concentran principalmente sobre la cuenca del río Uruguay, con algunos aportes hacia la Mesopotamia argentina y los bajos submeridionales.

Qué puede pasar con las lluvias en Santa Fe

Uno de los puntos que genera atención es la posibilidad de que las precipitaciones comiencen a desplazarse hacia la alta cuenca del río Paraná, tal como anticipan algunas tendencias climáticas regionales.

Sin embargo, Borus señaló que ese cambio todavía no se produjo.

"Estamos esperando hace por lo menos tres semanas tener noticias en ese sentido y no las tenemos", sostuvo el hidrólogo.

La situación actual en la alta cuenca del Paraná, particularmente en Brasil, continúa caracterizada por una marcada escasez de lluvias, déficit hídrico en los suelos, disminución de las reservas en embalses y aportes por debajo de los valores normales.

Una situación similar se registra en la cuenca del río Paraguay, por lo que gran parte de la zona formadora del Paraná permanece dominada por condiciones de déficit.

De todos modos, el especialista advirtió que las previsiones climáticas indican que todo el Litoral argentino podría registrar lluvias por encima de lo normal hasta el 31 de octubre, escenario que podría prolongarse durante el último bimestre del año e incluso extenderse hacia comienzos de 2027.

El río Paraná está lejos de una situación de riesgo

Respecto del río Paraná, Borus llevó tranquilidad y explicó que actualmente los niveles se encuentran lejos de los valores que representan una situación de riesgo.

"En principio, en lo que hace al Paraná, ahora tenemos del orden de tres metros la lectura de escala en Chaco capital y con una tendencia claramente descendente", señaló.

El especialista estimó que esa tendencia descendente podría mantenerse durante los próximos 10 días o dos semanas. En Santa Fe, proyectó niveles en torno de los 2,50 a 2,60 metros, también muy alejados de las cotas de riesgo.

No obstante, aclaró que el panorama podría cambiar durante el último trimestre del año si finalmente se concreta el escenario climático previsto y las lluvias comienzan a incrementarse de manera sostenida en la alta cuenca.

Para que el aporte del Paraná se vuelva significativo, explicó, no alcanza con que simplemente aumenten las precipitaciones en el norte de la cuenca: debe registrarse lluvia con intensidad, frecuencia y acumulados semanales importantes.

"Falta mucho para eso", sostuvo Borus, quien consideró que, por el momento, el río Paraná está lejos de una situación de riesgo.

Preocupación por los suelos saturados en Santa Fe

El escenario es diferente cuando se analiza el comportamiento de los cursos de agua vinculados con los bajos submeridionales, el Salado inferior, el Saladillo y el río Salado.

Borus recordó las consecuencias de las lluvias registradas entre el 14 y el 16 de abril, que provocaron anegamientos y dejaron grandes sectores de la provincia afectados.

Actualmente, explicó, una parte importante de los suelos santafesinos se encuentra saturada o cerca de la saturación.

"Si las lluvias en esta situación de distribución persisten y vuelven a darse, el escenario húmedo puede dominar la provincia y ese es el problema", advirtió.

En este sentido, el riesgo no está determinado solamente por el nivel de los grandes ríos, sino también por la capacidad de los suelos y los sistemas de drenaje para absorber y evacuar nuevas precipitaciones.

Municipios preparados ante posibles emergencias

El hidrólogo destacó además el trabajo que vienen realizando los gobiernos locales y provinciales para anticiparse a eventuales situaciones de emergencia.

Según Borus, la mayoría de los municipios de la Cuenca del Plata en territorio argentino cuenta con juntas de defensa civil o estructuras de emergencia activas y preparadas.

"Hay una preparación realmente elogiable", afirmó.

En ese sentido, valoró la coordinación entre Nación, provincia, municipios y universidades, y sostuvo que la capacidad de anticipación permite que una emergencia no necesariamente termine transformándose en un desastre.

"La información que se va a ir teniendo y consensuando nos va a permitir tomar medidas a nivel local realmente positivas como para que las emergencias que se den no se conviertan en desastre", explicó.

El llamado de Borus: seguir la información oficial

Durante la entrevista también se refirió a las alertas automáticas que pueden aparecer en buscadores y redes sociales sobre posibles inundaciones.

Borus fue enfático al recomendar a la población que no tome decisiones basándose en información que circula en redes sociales o en alertas automáticas sin respaldo oficial.

El especialista sostuvo que Argentina cuenta con organismos especializados capaces de analizar las tendencias climáticas y traducirlas en información útil para la población.

Por eso recomendó seguir los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto Nacional del Agua (INA) y el INTA.

"Lo mejor que puede hacer el oyente hoy por hoy, dada la preparación que tenemos, es seguir la información oficial", remarcó.

Para Borus, la circulación de información no verificada puede generar preocupación innecesaria, confusión y decisiones equivocadas, especialmente en un contexto en el que los organismos provinciales y municipales trabajan en sistemas de alerta temprana y prevención de inundaciones.

La situación del INA y la importancia de sostener los organismos técnicos

Consultado sobre el funcionamiento del Instituto Nacional del Agua, Borus planteó un panorama crítico y afirmó que el organismo atraviesa un proceso de deterioro institucional.

"Está mal concretamente", respondió al ser consultado sobre la situación del INA.

El especialista señaló que desde hace más de tres años existen dificultades relacionadas con la conducción y las directivas internas, además de una reducción de recursos humanos y herramientas.

Sin embargo, destacó que los profesionales que continúan trabajando mantienen intacta su vocación de servicio.

"Gracias a ello es que estamos al pie del cañón todos tratando de atender las necesidades de la gente y estar muy cerca de la gente", sostuvo.

Paciencia y monitoreo permanente

De cara a los próximos meses, Borus insistió en que será necesario seguir de cerca la evolución de las lluvias y prestar especial atención a posibles cambios en la distribución y la intensidad de las precipitaciones.

El comportamiento de la alta cuenca del Paraná en Brasil, el régimen de lluvias sobre la cuenca del Uruguay y las condiciones de humedad de los suelos santafesinos serán algunos de los factores centrales para determinar el escenario hídrico del último trimestre de 2026.

"Hay que ir viendo visos de cambio, señales que puedan indicar que hay un cambio en la distribución de lluvias y en la intensidad de lluvias en la región", concluyó Borus.

Por ahora, el mensaje del especialista combina seguimiento y prevención: el río Paraná permanece lejos de niveles de riesgo, pero la persistencia de suelos saturados y un eventual aumento de las lluvias en la región obligan a mantener activos los sistemas de alerta temprana y emergencia.