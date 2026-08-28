Emergencia hídrica en Santa Fe: ante la amenaza de "El Niño", el Municipio activa en sesión permanente al Comité de Riesgos

El encuentro se desarrollará este viernes al mediodía en el Molino Marconetti . La convocatoria busca coordinar a más de una docena de organismos tras la adhesión a la medida provincial, vigente hasta abril de 2027.

El intendente Juan Pablo Poletti encabezará este viernes, a las 12, la primera reunión del Comité Municipal de Gestión de Riesgos desde la declaración del Estado de Emergencia Hídrica en la ciudad de Santa Fe . El encuentro se desarrollará en el Salón de Usos Múltiples del Molino Marconetti.

La convocatoria forma parte de las medidas adoptadas por el Municipio luego de adherir a la emergencia hídrica declarada por la Provincia, que tendrá vigencia hasta el 30 de abril de 2027. La decisión tiene carácter preventivo y apunta a fortalecer la capacidad de anticipación, coordinación y respuesta de la ciudad frente a los escenarios hidrometeorológicos previstos y la probabilidad de persistencia del fenómeno El Niño durante el período comprendido por la emergencia.

Durante el encuentro se analizará la situación hídrica y climática, se pondrán en común los mecanismos de actuación previstos ante eventuales contingencias y se coordinarán las tareas y responsabilidades de las distintas instituciones que forman parte del sistema de gestión de riesgos.

Una convocatoria amplia

El Comité Municipal de Gestión de Riesgos es presidido por el intendente y constituye un ámbito de coordinación entre las distintas áreas del Municipio y organismos e instituciones con responsabilidades vinculadas a la prevención y actuación frente a emergencias.

Para esta primera reunión, Poletti realizó una convocatoria amplia que incluye a representantes del Concejo Municipal y a funcionarios de las diferentes áreas del Ejecutivo local.

Por parte del Municipio fueron convocados, entre otros, el director de Gestión de Riesgos, Luis Mariano Cabal; el secretario General, Alejandro Boscarol; el secretario de Gobierno, Control y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo; el secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi; el secretario de Hacienda y Finanzas, José Serruya; la secretaria de Producción y Empleo, Rosario Alemán; el secretario de Políticas Sociales, Hugo Marchetti; y el secretario de Gestión Urbana y Ambiente, Guillermo Ferrero. También participarán responsables de las áreas de Comunicación, Cultura, Proyectos Estratégicos, Desarrollo Municipal, Área Metropolitana y Vinculación Ciudadana e Institucional.

Asimismo, fueron convocados el vicepresidente del Comité Municipal de Gestión de Riesgo y presidente del Concejo Municipal, Sergio “Checho” Basile, y representantes del cuerpo legislativo de la ciudad.

La reunión contará además con representantes del Instituto Nacional del Agua (INA), Aguas Santafesinas, la Secretaría de Protección Civil de la Provincia, la Empresa Provincial de la Energía, los ministerios provinciales de Obras Públicas y de Gobierno e Innovación Pública, Vialidad Provincial y Vialidad Nacional.

También fueron convocados representantes de Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Santa Fe, Bomberos, Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Cruz Roja Argentina y Cáritas Santa Fe.

Prevención y coordinación

A partir de la declaración de la emergencia hídrica, el Comité Municipal de Gestión de Riesgos debe funcionar en sesión permanente mientras se mantenga vigente la medida.

El objetivo de la reunión de este viernes será fortalecer la coordinación entre todos los organismos involucrados, mantener un seguimiento permanente de la situación hídrica y climática y establecer las acciones necesarias para que la ciudad esté preparada ante eventuales escenarios de exceso hídrico.