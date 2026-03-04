Uno Santa Fe | Santa Fe | accidente

El padre Axel Aguinchona agradeció el apoyo tras el accidente y pidió "no tener miedo"

Luego de una cirugía compleja, permanece internado y deberá respetar reposo estricto durante 45 días.

4 de marzo 2026 · 13:36hs
El padre Axel Aguinchona agradeció el apoyo tras el accidente y pidió no tener miedo

El padre Axel Aguinchona evoluciona favorablemente luego de la operación a la que fue sometido tras el accidente vial en la ruta 19 que sufrió días atrás. “La recuperación viene bien, pero es lenta. Es un proceso que va a tardar bastante tiempo y el médico va día a día”, explicó el sacerdote desde el sanatorio donde permanece internado, a la espera del alta médica.

Una operación delicada y 45 días de inmovilidad

Según relató a los micrófonos de LT10, la intervención quirúrgica fue compleja. Los profesionales le colocaron placas y tornillos, por lo que deberá mantener una estricta inmovilidad durante al menos 45 días para garantizar una correcta fijación. “Las placas que me han colocado necesitan unos 45 días para estar firmes. Ningún movimiento que sea exigente debo hacer, porque sería retroceder en todo lo bueno que se ha hecho”, señaló.

El sacerdote reconoció que el reposo absoluto es uno de los mayores desafíos: “Ya me lo han dicho muchas veces, la inmovilidad va a estar girando por un buen tiempo”, expresó con humor.

El acompañamiento y la fe en un momento difícil

Durante la entrevista, el padre Axel reflexionó sobre el proceso personal que implica atravesar una situación de salud delicada. Destacó el valor de la oración y el acompañamiento recibido, tanto de creyentes como de personas no creyentes.

“Uno descubre lo chiquitito que somos y qué grande es el amor de Dios que nos cuida y nos protege. El sufrimiento está, pero la confianza en Dios lo transforma”, sostuvo.

También remarcó que recibió numerosos mensajes de afecto desde distintos ámbitos de la comunidad santafesina, lo que —según afirmó— le brinda fortaleza interior para afrontar la recuperación.

Bendición a la audiencia y mensaje de unidad

En el tramo final de la nota, el sacerdote agradeció el cariño expresado por oyentes y fieles, y dejó un mensaje de unidad y respeto interreligioso.

“Una fe sana nunca divide, siempre hace entrar en comunión. Cada uno, con el don que ha recibido, debe ponerse al servicio de los demás”, expresó, citando al apóstol San Pedro.

Además, envió una bendición especial a la audiencia y pidió por la intercesión de la Virgen de Guadalupe, patrona de Santa Fe, para que acompañe a quienes trabajan en los medios de comunicación.

Cómo sigue su recuperación

Apenas transcurrieron dos días desde la cirugía, por lo que el proceso recién comienza. El sacerdote indicó que dependerá de la evolución diaria y de la evaluación médica para recibir el alta y continuar la rehabilitación en su domicilio.

Mientras tanto, la comunidad santafesina continúa atenta a la evolución del estado de salud del padre Axel Aguinchona, tras el accidente en la ruta 19, y multiplica las muestras de apoyo y los mensajes deseando su pronta recuperación.

