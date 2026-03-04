Cómo funcionará el plan para que empleados públicos cancelen deudas descontadas del sueldo

Entre el 40% y el 50% de los trabajadores estatales de la provincia tienen hoy descuentos por deudas financieras en sus recibos

El gobierno de Santa Fe pondrá en marcha en las próximas semanas un programa de desendeudamiento destinado a empleados públicos que actualmente tienen descuentos por deudas financieras en sus recibos de sueldo.

La iniciativa fue anunciada por el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares , quien explicó que el objetivo es permitir que los trabajadores cancelen compromisos asumidos en años anteriores mediante una nueva línea de financiamiento con condiciones más favorables.

El plan se instrumentará junto con el Banco de Santa Fe y estará orientado principalmente a reemplazar deudas contraídas con acreedores no bancarios que actualmente se descuentan directamente del salario.

Créditos para reemplazar “viejas deudas caras”

Según detalló el funcionario, el programa permitirá cancelar esas obligaciones mediante créditos con tasas promocionales, mayor plazo de pago y hasta dos meses de gracia antes de comenzar a devolver el dinero.

“Implementaremos un plan orientado a que los trabajadores puedan cancelar viejas deudas caras que hoy son descontadas del recibo de sueldo, con una línea de financiamiento a menores tasas y más largo plazo para pagar”, explicó Olivares.

La medida apunta también a que los incrementos salariales otorgados durante este año puedan impactar de manera más directa en el ingreso disponible de los empleados públicos.

“El gobierno intenta que el esfuerzo que hace el Estado este año llegue al bolsillo del trabajador y sea utilizado en las necesidades según las prioridades que cada uno tenga”, sostuvo el ministro.

Un problema extendido entre los estatales

De acuerdo con datos oficiales, entre el 40% y el 50% de los trabajadores públicos de la provincia registran descuentos por este tipo de deudas.

El porcentaje es similar tanto entre los integrantes de las fuerzas de seguridad como en el resto de los empleados estatales. En muchos casos se trata de compromisos financieros asumidos en años anteriores, en contextos de tasas de interés elevadas, que se mantienen activos mediante los denominados códigos de descuento aplicados directamente sobre el salario.

Tasas promocionales y mayor plazo

El gobierno provincial trabaja actualmente en la estructura final del programa para que la nueva línea de crédito tenga una tasa promocional, resultado del esfuerzo conjunto entre la Provincia y su agente financiero.

La combinación de intereses más bajos, plazos más extensos y un período inicial de gracia buscará reducir el peso mensual de las cuotas y ordenar la situación financiera de quienes adhieran al plan.

“Vamos a abordar esa problemática con instrumentos fundamentales: menores tasas, mayores plazos y tiempo de espera”, afirmó Olivares, quien remarcó que muchas de estas deudas “se han acumulado a lo largo de muchos años y se encarecieron en el marco de la coyuntura macroeconómica”.

El programa será presentado formalmente en las próximas semanas y estará disponible para todos los trabajadores públicos de la provincia.