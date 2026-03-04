Colón ya tiene día y hora para jugar ante Patronato en el interzonal de la 7ª fecha

Se conocieron detalles de la fecha 7 de la Primera Nacional, donde Colón deberá visitar a Patronato en el interzonal

En medio del parate del fútbol de este fin de semana, se avanzó con la programación y confirmó día y horario para el interzonal de la 7ª fecha entre Colón y Patronato . Un detalle no menor, porque podría empezar a ser un punto de inflexión en este inicio de la temporada.

Día y hora para Patronato-Colón

El Sabalero visitará al Patronato el domingo 29 de marzo, desde las 16. De esta manera, el Rojinegro ya puede diagramar su planificación con precisión de cara a un compromiso que siempre despierta atención por la cercanía geográfica y la historia reciente entre ambos. Serán dos partidos de visitante en fila, ya que antes tendrá que jugar en la Isla Maciel ante San Telmo.

Mientras el plantel aprovecha estos días sin competencia oficial para ajustar detalles y recuperar energías, el cuerpo técnico ya trabaja con el calendario en la mano. El duelo ante Patronato será una prueba exigente fuera de casa, en un tramo del campeonato donde cada punto empieza a pesar en la pelea por acomodarse en la tabla.

Así, más allá de la pausa momentánea, Colón ya tiene marcado en rojo otro desafío más en una Primera Nacional de marcada paridad.