Colón apuesta a futuro con la firma del primer contrato de Gabriel Lovato

En silencio, pero con decisión, Colón sigue construyendo futuro. Esta vez no se trató de un refuerzo rutilante ni de un anuncio de mercado, sino de algo que puertas adentro vale tanto como un contratación: Gabriel Lovato firmó su primer contrato profesional y dejó de ser solo una promesa para convertirse oficialmente en patrimonio del club.

Colón blindó otro pibe

El volante, nacido en 2009, dio el salto que todo juvenil anhela. El paso del predio al papel, del sueño a la responsabilidad. La institución lo comunicó en sus redes sociales, ratificando la confianza en un mediocampista que viene marcando diferencias en su categoría y que ya empieza a proyectarse más allá de inferiores.

Aunque no se detallaron cifras ni plazos en el anuncio formal, el vínculo se extendería hasta 2027, siguiendo la línea de los contratos iniciales que Colón viene estableciendo este año para blindar a sus talentos. Una estrategia clara: anticiparse, asegurar y consolidar.

Lovato no solo representa una apuesta deportiva. También simboliza una política. En tiempos donde el mercado obliga a mirar hacia adentro, Colón refuerza su identidad apoyándose en su cantera. Cada firma juvenil es una declaración de principios: creer en lo propio, sostener procesos y potenciar activos.