Unión aprovecha el parate para recuperar piezas y jugar un amistoso

El plantel de Unión se enfoca en la visita a Independiente de la fecha 10 y, aprovechando el parate, se disputará un amistoso ante Sportivo Las Parejas

Quizás el parate le llegó en el momento justo a Unión . Después de una seguidilla intensa y en pleno envión anímico por las tres victorias consecutivas, el equipo que conduce Leonardo Madelón aprovecha estos días sin competencia para recuperar piezas y recargar energías antes de un desafío de peso.

El plantel entrenó este miércoles por la mañana en el predio y dejó señales alentadoras. La mejor noticia pasa por Agustín Colazo, quien viene incrementando las cargas de trabajo y responde bien desde lo físico. Si continúa por ese camino, no se descarta que pueda meterse en la consideración para viajar a Avellaneda en el cotejo ante Independiente por la 10ª fecha del Torneo Apertura.

Distinta es la situación de Maizon Rodríguez, que continúa con tareas diferenciadas mientras busca dejar atrás el esguince de tobillo. En el mismo plan está Nicolás Palavecino, ausente en el último compromiso en Córdoba, que también apunta a evolucionar en estos días para volver a estar a disposición.

Unión juega un amistoso

Para Madelón, el receso representa una pausa necesaria: tiempo para bajar un cambio, ajustar detalles y potenciar un equipo que encontró regularidad en resultados y funcionamiento. Unión atraviesa su mejor momento en lo que va del campeonato y quiere que el descanso no enfríe la racha, sino que la fortalezca. Por eso, este jueves por la mañana se aprovechará para sostener el ritmo y jugar un amistoso ante Sportivo Las Parejas. Es probable que sumen minutos aquellos que no vienen entrando tanto.

Leonardo Madelón Unión tendrá un amistoso ante Sportivo Las Parejas. Prensa Unión

Con Independiente en el horizonte, el cuerpo técnico trabaja con cautela pero con optimismo, sabiendo que recuperar soldados puede ser clave para sostener la levantada en un escenario siempre exigente como el Libertadores de América.