Los muy buenos números que alcanzó Madelón en su vuelta a Unión

De la mano de Leonardo Madelón, Unión se afianzó en la tabla general, se olvidó de los promedios y comenzó a pensar en objetivos más importantes

Desde la llegada de Leonardo Madelón, Unión cambió los objetivos y ahora el equipo es protagonista.

La vuelta de Leonardo Madelón a Unión generó un inmediato impacto positivo. Llegó con el único desafío de mantener al equipo en Primera División y lo consiguió con mucho margen de ventaja y varias fechas antes de finalizar la competencia .

Pero automáticamente, hizo que Unión por primera vez se clasificara a los playoffs, consiguiendo la 2° posición de la Zona A en el Torneo Clausura 2025.

Después si bien fue una enorme frustración quedar eliminado en octavos de final ante Gimnasia de La Plata, la realidad indica que Unión protagonizó un muy buen Torneo Clausura, siendo protagonista.

Hace un tiempo que el Tate se olvidó de pelear para mantener la categoría y ahora el objetivo es meterse entre los ocho mejores equipos de la Zona A y lo está consiguiendo, ya que está 3° con 14 unidades.

Y a la par, continuar sumando en la tabla general, para llegar a fin de año con la chance de clasificarse para jugar una copa internacional. Objetivos que fueron mutando desde el arribo de Madelón.

Contando el Torneo Clausura 2025 y el actual Torneo Apertura, Unión disputó 24 encuentros, sin sumar el de los playoffs ante Gimnasia de la Plata, ya que ese partido, no suma en la tabla general, ni tampoco en los promedios.

Las estadísticas marcan que de esos 24 partidos, Unión cosechó 10 victorias, 9 nueve empates y cinco derrotas. Sumando 39 puntos sobre 72 en disputa, con una efectividad del 54%.