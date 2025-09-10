Uno Santa Fe | Santa Fe | obras sociales

Obras sociales y prepagas deben más de $6.000 millones a hospitales públicos de Santa Fe

La deuda corresponde a prestaciones brindadas a santafesinos con cobertura pero atendidos en efectores estatales. El Pami y cuatro obras sociales concentran la mitad del monto

10 de septiembre 2025 · 09:40hs
Obras sociales y prepagas deben más de $6.000 millones a hospitales públicos de Santa Fe

El sistema de salud pública de Santa Fe reclama a obras sociales y empresas de medicina prepaga una deuda de 6.102 millones de pesos. El monto corresponde a prestaciones brindadas en hospitales y centros de salud públicos a personas con cobertura, que no recibieron respuesta de sus financiadores primarios.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, subrayó que “debemos distinguir entre un Estado que actúa, se hace cargo y garantiza la atención sanitaria a todos los ciudadanos, y un Estado bobo, que no reclama el recupero de los costos a quienes debieron cubrir esas prestaciones con los aportes de afiliados y empleadores y no lo hicieron”.

El Pami concentra una quinta parte de la deuda, con 1.161 millones de pesos. Sumado a la Obra Social del Personal Rural y Estibadores, la Obra Social del Personal de la Industria del Caucho, la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac) y la Obra Social del Personal de la Construcción (Ospecon), representan en conjunto la mitad del monto total: 3.048 millones.

Por su parte, la secretaria de Hacienda de la Provincia, Belén Etchevarría, destacó la importancia de la recuperación de esos fondos: “Se trata de recursos que debió cubrir un privado y terminó afrontando el Estado provincial. Deben ser devueltos para que el sistema público pueda mejorar o ampliar los servicios que brinda”.

Reclamos en marcha

A partir de los datos personales solicitados a quienes se atienden en un hospital o centro de salud público, las áreas administrativas de cada efector identifican si el paciente posee obra social o prepaga. En caso afirmativo, son esas dependencias las que inician el reclamo correspondiente para que la cobertura devuelva al Estado provincial los costos de la atención brindada. El reclamo se dirige exclusivamente a las entidades financiadoras, que son las responsables legales de cubrir las prestaciones de sus afiliados.

obras sociales hospitales Santa Fe
Cuál es la cláusula de salida que tiene Del Blanco en Unión

Tres "viudas negras" golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

Cuál es la cláusula de salida que tiene Del Blanco en Unión

Tres "viudas negras" golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

Colastiné: aprehendieron a un hombre armado que mantenía privada de su libertad a su expareja

De la gloria al abismo: Colón, del puesto 1 al 64 en cuatro años

Con una imponente ceremonia de apertura, se pusieron en marcha los Jadar 2025

Los Jadar cerraron su primera jornada de competencias con presencia santafesina en los podios

Poletti: "Los Jadar son un gran desafío y una gran alegría"

Habrá varios adelantos en el Clausura Norberto Serenotti

Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Argentina

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional