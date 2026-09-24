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El Papa León XIV trasladó "un cálido saludo y bendiciones" al pueblo santafesino

Una delegación del Senado santafesino fue recibida por el Papa León XIV en el Vaticano. Felipe Michlig le transmitió el saludo del gobernador Maximiliano Pullaro y del pueblo de Santa Fe, mientras que el Pontífice envió un mensaje de afecto y bendiciones a los santafesinos.

24 de septiembre 2026 · 15:40hs
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Papa León XIV. Recibió a senadores santafesinos en el Vaticano y envió un saludo.

Papa León XIV. Recibió a senadores santafesinos en el Vaticano y envió un saludo.

En el marco de una intensa agenda institucional desarrollada en Roma y Ciudad del Vaticano, la Delegación Oficial de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, integrada por el Presidente Provisional del Senado, Felipe Michlig y los senadores Alcides Calvo y Germán Giacomino fue recibida por el Papa León XIV.

La comitiva también estuvo integrada por el embajador argentino ante la Santa Sede Luis Pablo María Beltramino; el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales Fernando Brun; la subsecretaria administrativa del Senado C.P.N. Patricia Boni y el director general. del bloque oficial C.P.N. Adrián Lucca.

El encuentro protocolar fue propicio para que el senador Felipe Michlig traslade «el saludo oficial del Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y del conjunto del pueblo santafesino”. Asimismo, los senadores le entregaron al Papa “una nota sobre la marcha y el trabajo institucional desarrollado en los últimos tiempos a nivel provincial”, además de intercambiar breves conceptos en torno a la realidad social en general.

LEER MÁS: Estrenaron la canción oficial para la visita del Papa León XIV a la Argentina

Un cálido saludo y bendición papal

En la oportunidad el Papa León XIV transmitió a todos los santafesinos “un cálido saludo” y la “bendición papal”, en un momento cargado de profunda espiritualidad, que reafirmó “los lazos de fe” de los asistentes con la máxima institución católica.

Finalmente, los senadores le agradecieron la misión que el Sumo Pontífice realizará a la Argentina del 8 al 11 de noviembre de 2026, que incluirá actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba, al momento que le describieron las “crecientes expectativas” del pueblo argentino en espera de su visita papal.

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